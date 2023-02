Medici di famiglia fino a 72 anni. Sceglierà di restare meno del 10% 

BOLZANO. I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, se vorranno, potranno rimanere in servizio fino a 72 anni.



Lo dice il decreto legge Milleproroghe che sarà approvato in via definitiva entro il 27 febbraio.



Ma il problema della sanità altoatesina non è restare al lavoro di più, ma evitare la fuga.



Lo dice Giuliano Piccoliori - responsabile scientifico dell’Istituto di Medicina Generale e Public Health di Bolzano e medico di famiglia in Val Gardena.



In Alto Adige la carenza di medici di famiglia si fa sempre più grave. A tutt’oggi sono in servizio 280 professionisti, ne mancano 72 e nei prossimi anni ne andranno in pensione un centinaio.



Qualcuno forse rimarrà Ma saranno in pochi



Lo scenario è più che preoccupante e non se ne esce certo con due anni di lavoro in più.



«Posticipare di due anni il limite massimo d’età per andare in pensione potrebbe spingere qualche collega a rimanere. Ma sono quasi certo che saranno in pochi a farlo, forse il 10%, probabilmente meno. Io, per esempio, non penso sarò fra questi».



In dieci anni la tendenza si è completamente invertita



Per Piccoliori fino a 10 anni fa molti dei suoi colleghi avrebbero fatto carte false per rimanere in servizio.



«Oggi la tendenza si è totalmente invertita. Molti vanno in pensione appena le norme e la convenienza economica lo consentono».



Perché succede?



«Un’accelerazione l’ha sicuramente data la pandemia che, con i lutti anche fra le nostre fila, ci ha fatto capire una volta di più come la nostra sia una professione anche pericolosa. Ma va anche detto che molti colleghi in quel drammatico periodo si sono sentiti abbandonati. Costretti alla prima linea. Mal attrezzati. Scollegati dal resto del sistema sanitario pubblico. Aggiungiamoci poi che nell’ultimo decennio non solo è aumentato in misura significativa il carico di lavoro ma pure quello burocratico. La verità è che non si è fatto abbastanza per salvaguardare il prestigio della nostra professione mentre una parte dei media ha ripetutamente e temo scientemente gettato fango sulla nostra categoria aggiungendo al danno la beffa».



I carichi di lavoro non invitano a restare



L’ondata di pensionamenti metterà ancora più sotto pressione chi è ancora in attività che sarà costretto, di fatto, prima o poi a prendere in carico sempre più assistiti. In queste condizioni chi resta anni in più?



«E attenzione perchè i giovani temono i carichi di lavoro sempre più elevati e vogliono lavorare in equipe come in un reparto ospedaliero così da poter condividere decisioni e responsabilità ed avere personale amministrativo ed infermieristico di supporto. Infine vogliono poter usufruire di tecnologia di base per la diagnostica. I colleghi in attività non cambieranno il loro modo di lavorare ma ai futuri colleghi devono essere offerte altre opportunità».



E se non è più possibile rimediare agli errori di programmazione e non ci si salva puntando sui 72 anni quando si dovrebbe puntare sui giovani. «Invece di mettere in campo misure che sono poco più che palliativi dovremo chiederci perché la nostra professione non è più appetibile per i neolaureati. I risultati di un nostro studio ci dicono che è diffusa un’immagine distorta della Medicina generale come di una professione poco stimolante, noiosa, oberata dalla burocrazia e che gode di poco prestigio. A mio parere una delle misure più urgenti per uscirne, anche per il suo significato simbolico, dovrebbe essere quella di istituire anche in Italia come già da molto tempo in tutto il resto d’Europa il titolo di specialista in Medicina generale parificandolo a tutte le altre discipline mediche e facendolo entrare a pieno titolo nel curriculum formativo universitario dei medici. Se ne parla da almeno 20 anni, sono stati redatti innumerevoli documenti programmatici ma non si arriva mai in porto».



Serve una nuova organizzazione del lavoro



Poi bisogna offrire ai futuri medici di famiglia un contesto organizzativo che consenta loro di dedicarsi al paziente affrancandolo da carichi burocratici non di sua stretta competenza, dotando gli studi non solo di personale amministrativo, adeguatamente formato, ma anche infermieristico indispensabile per seguire soprattutto i pazienti cronici. «I giovani medici già oggi chiedono di poter utilizzare più diagnostica strumentale di base (elettrocardiografo, ecografo, spirometro, minilaboratorio ecc.) per il cui utilizzo è ovviamente necessaria la collaborazione del personale infermieristico. Infine non è più procrastinabile la reale digitalizzazione del sistema sanitario che consenta un accesso immediato alla documentazione sanitaria dei propri assistiti con modalità che ne rendano agevole la fruizione e l’elaborazione come pure la condivisione fra tutti gli operatori sanitari coinvolti nei processi di diagnosi e cura. Come ben sappiamo in questo campo paghiamo un ritardo storico rispetto ad altre regioni che mi auguro venga presto colmato». In queste condizioni se resta fino a 72 anni meno del 10% dei professionisti è tanto.