Meloni a Bolzano: «I territori non devono farsi sfuggire un euro»

BOLZANO. "I territori, per il bene dei cittadini, non devono farsi sfuggire nemmeno un euro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bolzano, alla firma dell'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma. Con un sorriso, la premier ha poi risposto al presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher si è candidato, "ove ci fosse una riprogrammazione del Pnrr" a spendere le risorse non impegnate da altri enti locali.

L'intervento della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Bolzano, nell'ambito della firma dell'accordo sul Fondo sviluppo e coesione.

"Sia sui fondi di coesione sia sul Pnrr, se ci sono risorse e c'è qualcuno che le spende alla fine faremo in modo che vengano spese - ha spiegato Meloni -. Ma il nostro obiettivo, presidente, è tentare di far spendere a tutti le risorse che sono state assegnate, quindi spero di doverle dire di no, vorrebbe dire che il nostro meccanismo ha funzionato. Ma se così non fosse, chiaramente siamo pronti a intervenire".

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha commentato l'arrivo a Bolzano della premier Giorgia Meloni. Oltre alla firma dell'accordo sul Fondo sviluppo e coesione, sul tavolo anche i lavori per la riforma degli statuti. L'obiettivo è di presentare al consiglio dei ministri un disegno di legge entro giugno.

La vittoria in Abruzzo. "Dove è più forte il principio di responsabilità i risultati arrivano", ha aggiunto la premier. "Quello che ha fatto arrabbiare qualcuno, pochissimi per la verità, è che con il decreto che riorganizzava il fondo di coesione abbiamo introdotto alcune innovazioni. Ad esempio chiediamo ai territori di finanziare proposte che arrivano dai territori ma che siano condivise dal governo nazionale", ha aggiunto Meloni, sottolineando che "c'è stata grande collaborazione trasversale alle forze politiche, salvo un caso", ha concluso, con un implicito riferimento al governatore campano De Luca.

















Meloni arriva Bolzano, l'abbraccio travolgente di Galateo Cordiale stretta di mano invece con il presidente Kompatscher e il sindaco Caramaschi. Presenti anche gli altri due vicepresidenti Pamer e Alfreider e il commissario del Governo Cusumano (foto Sara Martinello)

L'evasione fiscale. "Nel 2023 il gettito per lo Stato italiano è stato maggiore per 26 miliardi di euro, e nello stesso anno c'è stato il più alto valore mai registrato in termini di lotta all'evasione fiscale, con un approccio che per me deve essere non vessatorio ma collaborativo fra Fisco e contribuente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bolzano, alla firma dell'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma.