Michele Calculli torna libero: uccise il rivale Werner Hofer  

BOLZANO. Da ieri Michele Calculli, l’omicida del Virgolo, è tornato in libertà. Dopo la conferma da parte della Corte di Cassazione della condanna a sei anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio preterintenzionale di Werner Hofer (per questioni di rivalità in amore) Michele Calculli (tramite il proprio legale, l’avvocato Nicola Nettis) tentò già tre anni fa di ottenere rapidamente l’affidamento ai servizi sociali in prova per esigenze terapeutiche.



L’omicida, infatti, stava e sta seguendo una lunga cura di recupero che avrebbe dovuto proseguire all’esterno del carcere per tutta la durata della pena, seppur ovviamente sottostando alle disposizioni del tribunale di sorveglianza. Nel 2018 l’opportunità svanì a seguito di una vecchia condanna per reati contro il patrimonio che lo stesso Calculli si vide infliggere qualche tempo fa dal tribunale di Bari. La condanna andò a far cumulo con la pena inflitta per l’omicidio del Virgolo (avvenuto la sera del 17 marzo 2013). I fatti di Bari, invece, risalivano al 2007. Nonostante diversi mesi di carcerazione preventiva che l’imputato aveva sofferto nel corso dell’inchiesta, il cumulo con la sentenza di Bari fece fatto schizzare la pena complessiva a circa 7 anni di reclusione.



Il beneficio dell’affidamento ai servizi sociali in presenza di esigenze terapeutiche (ammesso solo sino ad una pena massima residua di sei anni), Michele Calculli si vide respingere l’istanza e fu costretto a rassegnarsi a rientrare in carcere per iniziare a scontare la pena. Ora però la situazione è cambiata ed il tribunale di sorveglianza (presidente giudice Gottardi) ha accolto la nuova istanza (per incidente d’esecuzione pena) depositata dall’avvocato Nicola Nettis.



In sostanza il legale ha chiesto e ottenuto una modifica del calcolo di cumulo delle due sentenze di condanna in questione sulla base del vincolo della continuazione, considerando cioè i due episodi come espressione di un unico disegno criminoso. La pena complessiva è stata così ridotta di diversi mesi ed ora Michele Calculli ha potuto lasciare il carcere per essere affidato ad un centro di cura e di recupero che lo seguirà per due o tre anni. Poi l’omicida del Virgolo avrà la possibilità di espiare la condanna in maniera alternativa al carcere con affidamento ai servizi sociali in prova con possibilità di lavoro con contestuale impegno nel volontariato. Ma.Be.



