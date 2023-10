Migranti, l’Austria alza il “muro” 

BOLZANO. Vienna ha speso 8 milioni di euro per restaurarla e lo ha fatto impiegandoci soli sei mesi. Stiamo parlando della palazzina che si trova proprio al confine tra Italia e Austria, al Brennero, e che verrà inaugurata nelle prossime settimane. L’edificio è in grado di ospitare quaranta gendarmi e rappresenta l’ulteriore rafforzamento dei già molto severi controlli che l’Austria applica al confine di Stato nei confronti dei migranti in arrivo dal sud Italia e diretti verso il nord Europa. Una novità che, inoltre, arriva in un momento in cui i rapporti tra Roma e Vienna non sono certo idilliaci, a causa delle nuove polemiche sulla viabilità e sui divieti imposti dal Tirolo ai mezzi pesanti.

Il sindacalista del Siulp

«I controlli verranno incrementati non appena ci saranno segnali di un aumento dei flussi migratori – spiega Mario Deriu, segretario del sindacato di polizia Siulp della Provincia di Bolzano – e i respingimenti dei migranti saranno ancora più rapidi visto che i controlli saranno praticamente immediati». Più efficienza e più risparmio, per il governo di Vienna, visto che verranno di fatto eliminate tutte le spese relative ai trasporti dei migranti, impedendo che arrivino a Innsbruck o a Rosenheim, ed evitando anche anche di fornire la minima assistenza ai migranti. Una novità che, pochi metri a sud, sul fronte italiano, non è destinata a portare alcuna novità. Deriu non lo dice, ma è evidente che, al netto dei proclami, i problemi, come quelli legati all’insufficienza del personale di polizia, non sembrano destinati ad essere risolti.

L’eurodeputato Gozi

«Sulla questione del passo del Brennero e della gestione dei confini tra Austria e Italia dobbiamo trovare una soluzione a livello europeo che rispetti la libera circolazione delle persone e dei mezzi, il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente e dei territori. Le soluzioni si trovano soltanto con il dialogo e l’ascolto, non con lo sterile braccio di ferro tra Vienna e Roma e le inutili accuse reciproche tra i due Paesi».

Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, in visita a Innsbruck insieme all’eurodeputato tedesco Engin Eroglu, per partecipare al congresso della Liste Fritz, il partito regionalista austriaco che ha aderito al Partito democratico europeo. «Non siamo venuti in Tirolo con la soluzione in tasca, per attribuire colpe e responsabilità o per fare come il ministro dei Trasporti italiano, Matteo Salvini, e dire agli austriaci cosa devono fare - ha aggiunto Gozi - Siamo qui per osservare sul campo, ascoltare le voci dei diretti interessati e farci carico a livello europeo di una soluzione comune che sia nell’interesse di tutti».

Europa “nano politico”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, in visita a Bolzano, ha affrontato la questione del blocco dei mezzi pesanti al Brennero, definendo l’Europa un “nano politico”, perché finora nessuno ha mosso un dito contro l’Austria.

E “un nano politico” l’Europa lo è «anche per la politica migratoria, visto che l’Italia è stata lasciata sola», ha detto Morelli, dato che l’Austria, fra l’altro, «si sbarazza degli immigrati, rimandandoli indietro, dimostrando un comportamento scarsamente europeo, come del resto succede anche a Ventimiglia» ha detto.