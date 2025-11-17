Minorenne rapinato a Bolzano, identificati i due autori: uno viene arrestato

BOLZANO. Una rapina violenta ai danni di un minorenne, avvenuta all'alba del 20 settembre scorso in via Roma, si è conclusa con un arresto. Un minorenne, di rientro a casa dopo una serata con amici, era stato seguito da due individui in bicicletta e aggredito poco dopo le 3.30 nei pressi di una tabaccheria: i malviventi gli avevano strappato dal collo una collana d'oro prima di fuggire verso il quartiere Oltrisarco.

L'indagine, sviluppata dai carabinieri, si è basata soprattutto sull'analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private. I filmati hanno permesso di individuare i due sospetti già in zona nei minuti precedenti l'aggressione e di ricostruire passo dopo passo il pedinamento della vittima. L'incrocio con informazioni pregresse ha consentito ai militari di identificarli, entrambi già noti per reati contro il patrimonio.

Considerata la pericolosità dei due e il loro coinvolgimento in episodi analoghi, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere per uno dei due, eseguita nei giorni scorsi. "Colpire un giovane inerme nel tragitto verso casa è una ferita per l'intera comunità", ha dichiarato il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone, sottolineando l'impegno dell'Arma nel garantire sicurezza soprattutto nelle fasce orarie più sensibili.