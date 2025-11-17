Le ultime
Minorenne rapinato a Bolzano, identificati i due autori: uno viene arrestato

Era successo all'alba del 20 settembre in via Roma: i malviventi gli avevano strappato dal collo una collana d'oro. Smascherati dalle telecamere

BOLZANO. Una rapina violenta ai danni di un minorenne, avvenuta all'alba del 20 settembre scorso in via Roma, si è conclusa con un arresto. Un minorenne, di rientro a casa dopo una serata con amici, era stato seguito da due individui in bicicletta e aggredito poco dopo le 3.30 nei pressi di una tabaccheria: i malviventi gli avevano strappato dal collo una collana d'oro prima di fuggire verso il quartiere Oltrisarco.

L'indagine, sviluppata dai carabinieri, si è basata soprattutto sull'analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private. I filmati hanno permesso di individuare i due sospetti già in zona nei minuti precedenti l'aggressione e di ricostruire passo dopo passo il pedinamento della vittima. L'incrocio con informazioni pregresse ha consentito ai militari di identificarli, entrambi già noti per reati contro il patrimonio.

Considerata la pericolosità dei due e il loro coinvolgimento in episodi analoghi, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere per uno dei due, eseguita nei giorni scorsi. "Colpire un giovane inerme nel tragitto verso casa è una ferita per l'intera comunità", ha dichiarato il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone, sottolineando l'impegno dell'Arma nel garantire sicurezza soprattutto nelle fasce orarie più sensibili.

"Tassa sui cani in Alto Adige, bene avere rinunciato"

Disegno di legge ritirato: commenti positivi dal sindaco agli albergatori. Rimane però in vigore la legge che stabilisce che dal primo gennaio 2026 i proprietari debbano fare la profilazione genetica del proprio cane
Cantieri, conto alla rovescia per il Mercatino di Natale di Bolzano

L'asse tra la stazione e piazza Walther è ancora nel caos. Il 27 novembre l'inaugurazione delle bancarelle Corrarati: «Tra quattro giorni stop agli operai». Le previsioni dell'Azienda di soggiorno: «Quest'anno potremmo superare la soglia di un milione di visitatori»

