Mobilità, un incarico speciale per attuare l’Agenda Bolzano

BOLZANO. La giunta provinciale ha deliberato un incarico speciale complesso, interamente dedicato all'attuazione dell'Agenda Bolzano. Si tratta del pacchetto di misure concordato tra la Provincia e la città di Bolzano per migliorare la mobilità nel capoluogo.

La delibera arriva in una fase in cui la città di Bolzano si trova di fronte all'attuazione di diversi progetti chiave. Dopo la gara d'appalto per la seconda galleria del Virgolo di pochi giorni fa e altri progetti centrali, ora la realizzazione concreta passa in primo piano.

"Nelle scorse settimane abbiamo avviato importanti gare d'appalto. Ora è il momento giusto per continuare a lavorare con determinazione e attuare i prossimi passi. Il rafforzamento del personale ci aiuta ad agire in modo più rapido e mirato", afferma l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider.

Tra i progetti prioritari dei prossimi anni figurano, tra gli altri, il nodo Galvani in via Einstein, il sottopassaggio in via Roma, il tunnel del Virgolo, la soluzione per il traffico nella zona di Monte Tondo e gli investimenti nelle infrastrutture urbane, come le bike-stations. "Un incaricato speciale si occupa per un periodo limitato di un tema, progetto o area di attività specifici e ne assume il controllo o il coordinamento. Questo può accelerare i processi, soprattutto quando si tratta di sfide complesse come i progetti infrastrutturali in corso a Bolzano", spiega l'assessora provinciale al personale Magdalena Amhof, che ha proposto la delibera.

L'incarico speciale complesso è previsto per cinque anni - dall'8 aprile 2025 al 7 aprile 2030 - ed assegnato alla ripartizione Infrastrutture del dipartimento Infrastrutture e mobilità. Il responsabile si occuperà del coordinamento generale dei principali progetti di mobilità a Bolzano e dintorni, farà da interfaccia tra i dipartimenti, il Comune, i vettori di trasporto ed i proprietari e seguirà i progetti dalla pianificazione alla realizzazione. Tra i suoi compiti rientrano anche la comunicazione e la partecipazione dei cittadini. È previsto un supporto personale con alcuni specialisti aggiuntivi. Il bando di concorso sarà pubblicato a breve.