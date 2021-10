Moduli per la “razza” degli alunni Il preside li rispedisce all’Asl vuoti 

BOLZANO. Il modulo asl che chiede di identificare la razza degli alunni è sempre lo stesso. A gennaio 2019 alcuni docenti avevano protestato, l’Azienda sanitaria si era scusata e ne aveva promesso la modifica: «Il questionario nasce negli Stati Uniti, dove è consentita l’indicazione della “race” delle persone. ma “razza” in italiano è una parola inaccettabile. la modifica sarà immediata».



Passati quasi tre anni il modulo rispunta uguale a se stesso. Questa volta a protestare è Giuseppe Augello, ex ispettore della sovrintendenza, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Bolzano iii di viale Trieste che raggruppa le elementari Don Milani e la media "Leonardo da Vinci".



«Ho appena segnalato al sovrintendente Vincenzo Gullotta l'"anomalia" contenuta in un modello di rilevamento dati destinato agli alunni che vengono segnalati dalle scuole all'Azienda sanitaria per accertare difficoltà di apprendimento o altri sospetti disturbi che posso influire sul rendimento scolastico. Purtroppo i moduli che chiedono esplicitamente di indicare la "razza " dei nostri alunni sono ancora in circolazione ed ai nostri insegnanti viene chiesto dall'Asl di compilarli. Trovo la dicitura inaccettabile, eticamente scorretta, fuori da ogni logica, stridente con i principi del vivere civile ed ho dato disposizione ai docenti del mio istituto di rimandare al mittente i moduli in questione, noi ci rifiutiamo di compilarli fino a quando la dicitura “razza” non verrà eliminata. Una scuola - conclude Augello - che ha tra i suoi obbiettivi l'inclusione, la non discriminazione e l'uguaglianza di tutti i bambini, pur nella diversità del loro profilo culturali e di personalità non può, secondo il mio parere, avallare simili "diciture"».



Era già successo nel 2019.



Identica situazione a gennaio 2019. Allora si erano mossi - indignati - un gruppo di insegnanti che avevano contestato i questionari Asl della Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva. Nel mirino ancora la "Child Behavior Checklist" (lista di controllo del comportamento del bambino) che fa parte del sistema di questionari sviluppati dall'Aseba-Institute (Achenbach System of Empirically Based Assessment) di Burlington, Usa. Tradotti in 60 lingue. L’Asl aveva promesso la modifica mai effettuata.



La protesta di un paziente.



E un ulteriore questionario Asl - che parla di “razza” - ha sollevato pochi giorni fa ulteriori proteste con l’Azienda che ha promesso di togliere il termine dal modulo perchè inappropriato: «Dobbiamo aggiornare il software». Polemica evidenziata da un paziente che si è rivolto al Servizio di Medicina dello sport e che si è trovato la “razza” sul documento con i risultati dell’ergometria.



Stefan Resnyak primario del Servizio all’interno della Casa di cura Santa Maria, precisa che la “razza” non compare in realtà sul documento ufficiale di idoneità all’attività agonistica consegnato al paziente, ma “sul modulo che riporta a il risultato dell’ergometria, generato automaticamente dal software del dispositivo, utilizzato anche per eseguire l’ergospirometria al termine del test”. «La “razza” compare nel software originale per un motivo puramente medico: a seconda dell’etnia, certi valori devono essere interpretati diversamente - soprattutto nel caso di un’ergospirometria».