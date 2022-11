Monumento da 4 anni col buco 

BOLZANO. Quattro anni. E quel buco sempre lì. Quando crollò la lastra sul frontone del monumento alla Vittoria, l'ingegner Claudio Modena, esperto inviato dal polo museale del Veneto, aveva sussurrato: «Non vorrei ci volesse del tempo per rimettere le cose a posto...». Era il 6 maggio del 2019. Due giorni prima la pietra si era sbriciolata evitando, per caso, di non colpire i passanti. Del tempo, in effetti ce ne è voluto. E non si sa ancora quanto ce ne vorrà.



In Comune attendevano per questa settimana la visita di una inviata della sovrintendenza veneziana, ente che ha competenza sul manufatto piacentiniano.



«Erano previsti aggiornamenti» spiegano negli uffici della ripartizione cultura. Niente. Tutto rinviato. Sono quattro anni che si è passati dai controlli sul punto del distacco alle verifiche statiche. Prima nel frontone, con tanto di teli stesi e poi strappati dal vento, infine sull'intera struttura. «Non serve solo verificare le singole lastre ma capire in che modo la copertura esterna in pietra è stata collegata alla struttura interna in cemento» era stata la prima diagnosi dell'ingegnere dell'università di Padova. Nulla è cambiato da allora. Ma da alcuni segnali giunti da Venezia a Bolzano è probabile che la soluzione che sta per essere adottata sia quella radicale. In sostanza: ristrutturazione in profondità. Il che ha una conseguenza: il monumento corre il rischio di essere completamente avvolto dai ponteggi e infine ricoperto. Come un’opera di Christo. Soluzione, peraltro, già proposta da alcuni artisti che immaginavano un depotenziamento non di tipo storico-architettonico come poi è avvenuto, ma creativo, immaginifico. In questi anni il polo museale veneziano è possibile che abbia anche consultato i disegni originali dell'archivio di Marcello Piacentini dai quali si intendeva poi risalire alle soluzioni ingegneristiche e statiche adottate per fissare la copertura in pietra all'anima interna del monumento.



Perché altrimenti si sarebbe dovuto sradicare gran parte delle lastre e verificare l'effettiva tenuta nel tempo degli agganci. Questione complessa. Anche perché una ristrutturazione attuata non con questa attenzione ai dettagli era stata effettuata nel 2014. Tanto che ci si chiese, dopo il crollo del 2019, come fosse stato possibile che un manufatto appena riqualificato potesse aver avuto reazioni di quel tipo. Così, proprio alla luce di quella cattiva esperienza, fin da subito Claudio Modena aveva prefigurato la necessità, allora teorica ed ora molto concreta, di operare una indagine preventiva su tutto il complesso e la sua tenuta effettiva. Già quattro anni fa si parlò di finanziamenti: «Il polo ha messo a disposizione oltre 700mila euro» fu l'annuncio del sindaco.



Effettivamente era stato prefigurato il finanziamento statale.



Ma, altra questione, la sopravvenuta complessità dell'intervento, l'aumento dei costi dei materiali ed energetici possono già consentire di prevedere un extra budget di grande rilevanza. Conclusione? Il monumento rischia di rimanere con un bel buco in fronte, per molto tempo. Oppure finire in cura con imponenti coperture. Nel mentre, sarebbe meglio passare al largo semmai piovesse forte. Consiglio adatto ad eventuali giovani senza memoria che volessero visitarlo da vicino con gli striscioni. P.CA.