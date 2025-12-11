Le ultime
17:32
Il ministro dell'Economia greco Pierrakakis eletto presidente dell'Eurogruppo
17:29
Zelensky, il Donetsk e Zaporizhzhia sono nodi irrisolti
17:27
Presentata a Bruxelles la candidatura di Roma a sede dell'Autorità doganale europea
16:44
Putin parla con Maduro, 'solidarietà contro le pressioni esterne'
16:43
Cremlino, 'in Ucraina si svolgano le elezioni presidenziali'
16:41
Putin, 'l'iniziativa strategica nelle nostre mani, avanziamo a ritmo sostenuto'
16:39
'I funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb si vedono sabato a Parigi'
16:38
Bernini ad Atreju contestata dagli studenti di Medicina
16:37
Via alla procedura scritta Ue per bloccare gli asset russi a maggioranza
16:07
Media, 'gli Usa invitano l'Italia ad aderire al Consiglio di pace per Gaza'
L’incontro

Nella Giornata per le persone scomparse Bolzano rinnova il sostegno alle famiglie

Il sindaco Corrarati ha incontrato una delegazione dell’associazione Penelope. Al centro del colloquio il supporto alle famiglie e l’impegno condiviso con le istituzioni. Un appuntamento per mantenere viva la memoria

BOLZANO. Il 12 dicembre ricorre la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, un momento di riflessione che richiama l’attenzione sul dolore e sull’attesa vissuti dalle famiglie coinvolte. Anche Bolzano ha voluto ribadire la propria vicinanza a chi affronta questa drammatica esperienza e a chi, come l’associazione Penelope, lavora quotidianamente per sostenere i familiari e collaborare con le istituzioni nella ricerca della verità.
 

In occasione della ricorrenza, il sindaco Claudio Corrarati ha incontrato in Municipio una delegazione di Penelope guidata dalla presidente regionale Mirella Spadotto Liponi e dal marito Livio, genitori di Andrea, il giovane bolzanino scomparso l’8 giugno 2008. Durante il colloquio il primo cittadino ha ricordato l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle persone che mancano all’appello e il ruolo fondamentale delle associazioni che affiancano le famiglie.
 

Corrarati ha voluto testimoniare concretamente la partecipazione dell’Amministrazione realizzando una foto ufficiale con i rappresentanti dell’associazione, un gesto simbolico ma significativo. «È fondamentale non lasciare sole le famiglie – ha affermato –. La loro resilienza e il lavoro instancabile di realtà come Penelope meritano il nostro riconoscimento e il nostro supporto. Ogni storia di scomparsa riguarda un’intera comunità».
 

L’associazione Penelope, attiva a livello nazionale e presente anche in Trentino-Alto Adige, rappresenta da anni un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare un’assenza improvvisa, offrendo sostegno, orientamento e collaborazione con le istituzioni. La Giornata del 12 dicembre diventa così un’occasione di memoria ma anche un richiamo a un impegno condiviso tra enti pubblici, forze dell’ordine, volontari e cittadini. Bolzano rinnova quindi la volontà di sostenere le iniziative di sensibilizzazione e di tenere alta l’attenzione su un fenomeno che tocca profondamente l’intera comunità.

Altre notizie
L’episodio

Bloccato in garage dopo minacce e fuga: arrestato. Un agente ferito

Un giovane è stato fermato dalla Polizia dopo essersi introdotto in un garage condominiale e aver danneggiato un’auto in zona Don Bosco. Durante l’intervento ha minacciato i residenti, colpito un agente e tentato la fuga. Arrestato in flagranza, è stato trattenuto in Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria

Attualità