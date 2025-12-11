Nella Giornata per le persone scomparse Bolzano rinnova il sostegno alle famiglie

BOLZANO. Il 12 dicembre ricorre la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, un momento di riflessione che richiama l’attenzione sul dolore e sull’attesa vissuti dalle famiglie coinvolte. Anche Bolzano ha voluto ribadire la propria vicinanza a chi affronta questa drammatica esperienza e a chi, come l’associazione Penelope, lavora quotidianamente per sostenere i familiari e collaborare con le istituzioni nella ricerca della verità.



In occasione della ricorrenza, il sindaco Claudio Corrarati ha incontrato in Municipio una delegazione di Penelope guidata dalla presidente regionale Mirella Spadotto Liponi e dal marito Livio, genitori di Andrea, il giovane bolzanino scomparso l’8 giugno 2008. Durante il colloquio il primo cittadino ha ricordato l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle persone che mancano all’appello e il ruolo fondamentale delle associazioni che affiancano le famiglie.



Corrarati ha voluto testimoniare concretamente la partecipazione dell’Amministrazione realizzando una foto ufficiale con i rappresentanti dell’associazione, un gesto simbolico ma significativo. «È fondamentale non lasciare sole le famiglie – ha affermato –. La loro resilienza e il lavoro instancabile di realtà come Penelope meritano il nostro riconoscimento e il nostro supporto. Ogni storia di scomparsa riguarda un’intera comunità».



L’associazione Penelope, attiva a livello nazionale e presente anche in Trentino-Alto Adige, rappresenta da anni un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare un’assenza improvvisa, offrendo sostegno, orientamento e collaborazione con le istituzioni. La Giornata del 12 dicembre diventa così un’occasione di memoria ma anche un richiamo a un impegno condiviso tra enti pubblici, forze dell’ordine, volontari e cittadini. Bolzano rinnova quindi la volontà di sostenere le iniziative di sensibilizzazione e di tenere alta l’attenzione su un fenomeno che tocca profondamente l’intera comunità.