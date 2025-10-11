Nella notte assalto al bar a colpi di piccone

BOLZANO. Le telecamere di videosorveglianza installate dentro e fuori il bar "Hollywood" di viale Trieste lo hanno ripreso dall'inizio alla fine. Dall'arrivo in bicicletta ai colpi di piccone. E poi la fuga verso ponte Roma con la cassa automatica. Seicento euro il bottino. Un furto in piena regola, durato complessivamente non più di due minuti. Ma ciò che più ha lasciato allibiti i titolari - all'indomani del colpo - è l'orario in cui il ladro ha deciso di passare all'azione: «Era passata la mezzanotte da appena venti minuti - spiega il proprietario -. Le macchine continuavano a passare. Il rumore dei vetri rotti era assordante. C'era gente in giro. Ma come è possibile che nessuno abbia visto nulla? Sono stato svegliato solo nel cuore della notte, erano circa le 4, dal ragazzo che fa le pulizie».

L'inserviente ha trovato la porta d'entrata completamente divelta. Ora è stata sostituita da qualche cartone in attesa che ne venga comprata una nuova. Nel frattempo il proprietario ha sporto denuncia, allegando i file video delle telecamere di sicurezza. Le immagini sono nitide, ma arrivare al colpevole sarà complesso. L'uomo si è bardato dalla testa ai piedi: guanti neri e felpa con cappuccio.

La ricostruzione

A mezzanotte e venti minuti il ladro, in sella alla sua bicicletta, percorre un tratto di marciapiede verso ponte Roma. La parcheggia a due passi dal locale e si avvicina con calma olimpica all'ingresso. La mano sinistra regge un sacco nero, la destra scuote la maniglia nel tentativo di aprire la porta. È chiusa. Il ladro a quel punto si guarda attorno (in quegli istanti diverse auto percorrono viale Trieste) ed estrae qualcosa dal borsone: è un piccone d'acciaio. Con il piccone cerca di forzare la porta facendo leva proprio sulla maniglia. Poi opta per metodi più spartani: imbraccia l'arnese e punta il centro della vetrata. Frantuma la parte bassa e da lì si incunea per entrare nel bar "Hollywood". Con uno scatto raggiunge il bancone. Ci impiega una manciata di secondi ad individuare la cassa, ad afferrarla, a portarsela sotto il braccio e a darsi alla fuga.

L'orologio recita: mezzanotte, ventuno minuti e 50 secondi. Un furto rapidissimo e senza intoppi. «Si è preso l'incasso giornaliero e il fondo cassa. Alcune centinaia di euro complessivamente - conclude il proprietario -. Ma ora dovrò pensare a rimettere la porta e ci vorrà qualche settimana. Ho il bar da due anni ed è la prima volta che accade un episodio simile. Speriamo che la denuncia serva alle forze dell'ordine per individuarlo, ma dai filmati la faccia è ben coperta purtroppo».