Nessun caso di coronavirus a Bolzano, test negativi

BOLZANO. Nessun caso di coronavirus a Bolzano, dopo i tre casi sospetti segnalati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Nella serata di ieri, 30 gennaio, è pervenuta la comunicazione relativa alla negatività dei test effetuati per i due casi di sospetta infezione da Corona virus. Il terzo era stato smentito nel pomeriggio.

I protocolli prevedono l'esecuzione di ulteriore verifiche ma allo attuale i test risultano negativi. Risultano pertanto negativi tutti i tre casi sospetti.

Intanto, a Roma, i primi due casi conferati sul territorio nazionale. Si tratta di due turisti cinesi in viaggio nella capitale. Sono ricoverati all'ospedale Spallanzani, la stanza d'albergo dove soggiornavano è stata sigillata. Il premier Conte ha voluto rassicurare la popolazione in conferenza stampa: "Non c'è nessun motivo di panico e allarme".