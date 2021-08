Niente “Bolzanoinbici 2021”, il Comune annulla la manifestazione per la pandemia

BOLZANO. La Giunta comunale di Bolzano ha annullato "Bolzanoinbici". Considerato il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria legato alla diffusione del Covid19 e tenuto conto dei possibili assembramenti nelle aree in cui si sarebbero tenute le varie attività, nonché agli accessi per il controllo dei green pass, la Giunta comunale di Bolzano stamane ha ritenuto opportuno, suo malgrado, annullare l'edizione 2021 di "Bolzanoinbici" inizialmente prevista per domenica 26 settembre prossimo. Lo si legge in una nota del Comune di Bolzano.