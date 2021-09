Niente Green Pass: a Bolzano multati ristoratore e 7 clienti

BOLZANO. Nove violazioni contestate dai carabinieri di Bolzano per il mancato rispetto del decreto sul Green Pass. In 8 casi riguardano un ristorante del capoluogo dove il ristoratore non chiedeva il certificato verde ai clienti e dove sette avventori sono stati scoperti a consumare pietanze e bevande al tavolo all’interno del locale.

Un’altra violazione ha riguardato una sala giochi in centro dove un 44enne si trovava in luogo chiuso senza avere il Green pass.

I controlli dei carabinieri - svolti d’intesa con il Nucleo Carabinieri antisofisticazione e sanità di Trento – hanno riguardato le attività socio/economiche del capoluogo per verificare la corretta attuazione delle disposizioni che prevedono il possesso obbligatorio della certificazione verde: i controlli oltre che ai servizi di ristorazione sono stati estesi anche a palestre, centri ricreativi e sale gioco e, soprattutto in orario serale, hanno avuto come destinatari i bus di linea anche nei viaggi a lunga percorrenza.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno riguardato, nello stesso frangente, anche la corretta applicazione delle restanti misure di contenimento alla diffusione pandemica, effettuando 242 controlli in generale, di cui 53 a carico di esercizi ricettivi, 52 a carico di servizi di linea e contestualmente identificando 230 persone.

Le violazioni alle norme per la prevenzione della pandemia accertate sono state in totale tredici.

Nel centro commerciale bolzanino un 43enne è stato sorpreso a girare per le gallerie e per i negozi senza volerne sapere di mettersi la maschera, anche dietro espressa richiesta degli addetti alle vendite: una guardia giurata ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno sanzionato l’uomo per l’assenza di mascherina.

Un immigrato residente a Bolzano è stato fermato in piazza Verdi a bordo di un monopattino in palese stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. è stato denunciato per guida sotto l’effetto di droghe e il monopattino sequestrato: l’uomo, senza mascherina, continuava ad avvicinarsi ai carabinieri infischiandosene del loro invito a stare lontano, e per questo motivo è stato anche sanzionato per la violazione delle norme anti-covid-19.