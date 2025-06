Niente posti per Forza Italia? Bianchi avverte Corrarati: «Subito l’ampliamento della giunta»

BOLZANO. "Forza Italia a Bolzano non chiede privilegi, ma semplicemente il riconoscimento politico che le spetta, sulla base del consenso elettorale ottenuto e del contributo decisivo dato alla vittoria del centrodestra. Meritiamo un ruolo centrale e attivo, che deve essere garantito attraverso azioni concrete e tangibili".

Lo afferma il commissario altoatesino di Forza Italia, Christian Bianchi, dopo la decisione del sindaco del capoluogo, Claudio Corrarati, di non includere rappresentanti degli azzurri nella giunta comunale di centrodestra. Questa decisione, "ha sollevato preoccupazioni tra gli iscritti al partito e tra gli elettori, molti dei quali hanno espresso il desiderio di votare contro questa giunta, manifestando una fiducia compromessa nei confronti del sindaco", rivela Bianchi, ricordando che Fi ha ottenuto 1.156 voti e che Corrarati, al ballottaggio, ha superato il candidato del centrosinistra, Juri Andriollo, per 700 voti.

"Alla luce della nostra storia e della nostra tradizione - prosegue il commissario di Fi - non potrei mai pensare di sfiduciare un governo di centrodestra". Per Forza Italia, però, avverte Bianchi, è "urgente avviare un percorso chiaro e con tempi certi per l'ampliamento della giunta da sette a otto assessori. Questo rappresenta il primo passo concreto per sanare l'attuale squilibrio e garantire una piena rappresentanza nella squadra di governo".

"Sarà compito del sindaco individuare le modalità e gli accordi necessari per raggiungere questo obiettivo, dimostrando così il rispetto e la considerazione che Forza Italia ha sempre avuto nei confronti del suo operato e del contributo offerto per la sua elezione", conclude Bianchi.