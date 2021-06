“No al rifiuto, sì al riciclo”: gli studenti di Bolzano spiegano la raccolta differenziata in un video che è già un cult

BOLZANO. Su molte cose sono certamente le nuove generazioni che possono insegnare a chi è più anziano e che magari fa più fatica ad accogliere le buone abitudini e gli atteggiamenti virtuosi, come, ad esempio, smaltire correttamente i propri rifiuti e soprattutto riciclare la plastica, lattina e tutto quello che può essere recuperato e non inviato in discarica.

Premiato il video sul riciclo degli studenti bolzanini L' Istituto Comprensivo Bolzano 1 - Centro Storico, scuola polo per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica (danza) e teatrale, si è classificato al 2° posto al Dolomiti Film Festival con questo bellissimo video dedicato al riciclo.

Chi ha qualcosa da dire, su questo tema, è la scuola secondaria di primo grado Ilaria Alpi di Bolzano. Gli allievi delle classi seconde hanno realizzato un video, tanto divertente quanto efficace, per dire “no al rifiuto e sì al riciclo”.

Il video ha preso parte al “Dolomiti Film Festival” classificandosi al secondo posto, per la gioia dei ragazzi e degli insegnanti ma anche dell'intero Istituto Comprensivo Bolzano 1 - Centro Storico, polo scolastico per lo sviluppo dell’area musicale, coreutica (danza) e teatrale.