No all’apertura dell’SVP agli italiani: Stauder boccia la proposta del sindaco Seppi

BOLZANO. Se da un lato l’apertura dell’SVP verso la componente italiana, come prefissato dal nuovo sindaco di Laives, Giovanni Seppi, sembra uno scenario possibile, non tutti all’interno del Sudtiroler Volkspartei sembrano essere d’accordo.

Le dichiarazioni di Harald Stauder, consigliere regionale per l’SVP dallo scorso novembre, sono l’esempio perfetto: “L’apertura dell’SVP agli italiani non ci sarà con me”, sottolinea lui – in riferimento alle elezioni municipali del 2025, in cui Seppi aveva proposto la presenza di candidati italiani.

“Non possiamo gettare tutto all’aria per l’euforia di Laives”, ha proseguito Stauder, “Quando in consiglio sono presenti degli italiani, l’italiano è l’unica lingua che viene poi parlata”.