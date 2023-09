Non è più il re degli Ottomila Messner: mai puntato ai record 

BOLZANO. A 79 anni Reinhold Messner ha scoperto di non essere più il re degli Ottomila. Quanto meno per la bibbia mondiale dei record, il Guinness dei primati. A salire davvero per primo le quattordici vette più alte del mondo sarebbe stato lo statunitense Ed Viesturs. Secca la replica del grande alpinista: «Mai scritto o detto di aver fatto dei record, mi tolgono qualcosa che non avevo. Mi fanno ridere, usano sempre il mio nome per raggiungere la ribalta internazionale».

Sul sito web guinnessworldrecords.com se oggi si cerca chi sia stato il primo al mondo ad aver salito tutte le 14 vette al di sopra degli Ottomila metri di altitudine, si legge così: «Il primo a compiere una vera e propria scalata di tutte le 14 montagne della Terra oltre gli 8.000 m è Edmund Ed Viesturs (Usa), tra il 18 maggio 1989 e il 12 maggio 2005, senza l'uso di ossigeno supplementare». Messner è scomparso dai radar. Questa la spiegazione del sito: «Viesturs ha ottenuto questo titolo retroattivamente nel 2023, a seguito di una ricerca sulle salite storiche degli 8.000 da parte di alcuni cronisti di montagna, tra cui Eberhard Jurgalski di 8.000ers.com. Si è ritenuto che almeno tre delle 14 cime non fossero state identificate correttamente per molti anni, con il risultato che gli alpinisti - di solito senza colpa - si sono fermati prima della cima. Viesturs è stato il primo alpinista a cui è stato confermato il raggiungimento delle vere vette».

La ricostruzione

Tra le cime contestate, in primis a Messner, c’è l’Annapurna. Secondo Eberhard Jurgalski, Messner e il compagno di spedizione Hans Kammerlander nel 1985 avrebbero mancato la vera vetta dell'Annapurna. La novità ha fatto il giro del mondo, tanto che lo stesso Messner ha tenuto a pubblicare su Facebook un breve commento, con foto originale scattata durante l’ascesa dell’Annapurna, nel 1985. Tradotto dall’inglese, scrive così: «L'obiettivo non è la vetta, ma la via. Il mio alpinismo non conosce record!».

Le reazioni

Raggiunto al telefono dall’Alto Adige, Messner non le manda a dire: «Sono ridicoli, cosa non si inventano per vendere qualcosa». Messner è sfiancato, lo stanno chiamando da tutto il mondo, perché commenti. Poi, per far capire, sciorina dettagli alpinistici. «In quella spedizione di quasi quarant’anni fa - ricorda - insieme ad Hans Kammerlander abbiamo scalato una delle pareti più difficili dell’Himalaya, quattromila metri di verticalità. Quando siamo usciti sulla cresta finale avremmo sbagliato perché la cima stava cinque metri più in là». Secondo Messner una follia. «Non capiscono nulla. La cima da allora è cambiata, quelle meringhe mutano in continuazione, i pezzi di ghiaccio cadono continuamente». Ergo, la cima si alza e si abbassa. «Quando assieme a Kammerlander arrivammo sulla cresta sommitale, non c’era roccia, solo ghiaccio e neve».

La sfida

Messner rincara la dose: «La vetta non era marcata, non avevamo mica il Gps per conoscere esattamente la quota, era tutto un altro periodo rispetto ad oggi, sono passati quarant’anni. Possibile non se ne rendano conto?» L’altoatesino, che comunque per la storia mondiale dell’alpinismo rimarrà sempre il primo ad aver salito i 14 Ottomila, per lo più per vie e con modi non convenzionali, tiene a entrare in dettaglio: «Era il periodo della ricerca delle difficoltà. Prima c’era stata la conquista delle vette più alte del mondo, poi arrivò questo secondo tipo di alpinismo: conquistare le pareti più difficili. La cima era solo il punto di cambiamento fra la salita e la discesa. Prima andavi in su, poi tornavi in giù». Non è stata la cima, tiene a rimarcare, «a dare a noi la spinta. La sfida era la grande parete. Io ho sempre cercato le esperienze, le vie complesse, quelle che erano considerate impossibili». La sfida fu vinta, dai due altoatesini, tanto che, non perde l’occasione di ricordare Messner, «in quasi quarant’anni quella salita non è mai più stata ripetuta. Da nessuno».

I record

Ma con i record, allora, come la mettiamo? Messner è laconico: «Il Guinness non mi interessa, non ho mai puntato ai record, quindi non mi tolgono niente. Non ho mai parlato di record, non ho mai scritto di record. Lo hanno fatto gli altri, io no».

Gli fa eco il 66 enne Hans Kammerlander. «Così si distrugge l'alpinismo», ha chiarito all’Ansa Kammerlander, che di Ottomila ne ha raggiunti 13, rinunciando all’ultimo, dove non volle più tornare dopo averci perso due carissimi amici, compagni di cordata. Ovviamente, «non esiste la certezza assoluta, erano altri tempi, senza Gps. A quelle quote basta una tempesta di neve e la luce del sole offuscata. Siamo tuttora convinti di essere stati sulla vetta, ma chi sa se c’erano altri 5-6 metri da salire. Questo non toglierebbe nulla alla nostra impresa». DA.PA.