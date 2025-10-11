Le ultime
Città

Occupa abusivamente un garage dell’Ipes: interviene la polizia

L’uomo, un pluripregiudicato italiano di 59 anni si era installato nella rimessa: è stato sorpreso da alcuni addetti dell’Istituto impegnati in lavori di manutenzione

BOLZANO. Aveva scelto un garage come propria abitazione, occupandolo abusivamente. Ma la sua presenza non è passata inosservata ed era stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno provveduto allo sgombero. Ieri gli agenti di polizia hanno liberato il garage di uno stabile dell'Ipes in via Udine a Bolzano.

A segnalare l’occupazione abusiva erano stati alcuni addetti Ipes, impegnati in lavori di manutenzione nello stabile, che avevano notato la presenza di un uomo dentro un garage.

I poliziotti, dopo avere accertato che l'individuo non aveva alcun titolo a permanere nella struttura, intimavano a quest'ultimo di liberarla e successivamente lo trasferivano in Questura per gli accertamenti del caso, riconsegnando nel contempo l'autorimessa nella disponibilità del personale dell’Ipes.

In Questura l’occupante veniva identificato in un cittadino italiano di 59 anni, pluripregiudicato che, al termine degli atti di polizia giudiziaria veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.


 

