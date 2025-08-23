Ok alla nuova area residenziale: 36 alloggi dietro l'hotel Scala

BOLZANO. «L'impegno? Ad ogni giunta - dice il sindaco - provare a mettere in pista nuovi alloggi». Nell'ultima una decina, in quella di ieri 36 appartamenti. Sorgeranno nel quadrante stretto tra le vie Brennero, Beda Weber e Sant'Osvaldo. È l'area che si disegna urbanisticamente alle spalle dell'hotel Scala: il nuovo edificio residenziale sfrutterà infatti la cubatura, da demolire, della cantina Santa Maddalena, la quale si è da tempo ricollocata, con le sue attività produttive, nel grande complesso di fronte al San Maurizio.

"Lo schema insediativo è dentro una politica che provi a costruire senza incidere sulle aree verdi per evitare di consumare nuovo terreno" spiega Stephan Konder, vicesindaco e assessore all'urbanistica. Tant'è che gli alberi che insistono sul parco dietro lo Scala stanno protetti pur dentro questa nuova operazione immobiliare.La quale era da tempo attesa dal proprietario del lotto e dello stesso albergo, Peter Trafojer, il quale aveva chiesto di dare il via libera ad un piano di attuazione all'interno della zona residenziale denominata A2, centro storico. Iter avviato ieri dopo poco più di quattro anni di attesa. La palazzina che sorgerà nell'area è prevista su sei piani, con 36 alloggi e due piani interrati per i garage.

Poco più di 7mila metri quadri è l'estensione della superficie interessata per un totale di 29mila metri cubi i quali comprendono l'areale dello Scala, gli elementi dell'edificio al posto del quale sorgeranno gli appartamenti e il piazzale della stessa cantina vinicola Santa Maddalena-Gries. Si va avanti così su un paio di direttrici: il riuso e la riqualificazione degli edifici esistenti ma garantendo, ecco l'altro asse, la tutela degli edifici storici (lo Scala) e degli altri immobili esistenti. Soddisfando da un lato il fabbisogno di prime abitazioni ma, potenziando l'attività alberghiera, evitando, questa è la prospettiva, che altre tipologie ricettive possano contribuire a ridurre ancora il numero della abitazioni per i residenti.

È una strettoia che il Comune ha deciso di percorrere perché il progetto prevede anche l'aumento della cubatura dell'hotel stesso di almeno 8000 metri cubi. Più in generale, il piano di attuazione incide in una zona di Bolzano di grande prestigio sul piano delle tipologie abitative e delle quotazioni e apre uno spazio anche rispetto ad una richiesta specifica del mercato che ha sempre meno possibilità di manovra nei quartieri non periferici.