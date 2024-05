Operaio morto nel cantiere della sede Ipes, a giudizio il datore di lavoro

BOLZANO. Inizierà il 5 dicembre il processo a carico dell'imprenditore trentino di 77 anni, legale rappresentante dell'azienda edile di Bolzano per la quale lavorava Abdelkarim Ben Said, l'operaio tunisino di 64 anni morto il 20 agosto 2022, cadendo dal ponteggio sul quale si trovava mentre tinteggiava il soffitto del portico della sede Ipes, all'angolo tra via Milano e via Rovigo.

L'imprenditore, accusato di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, è stato rinviato a giudizio stamattina dal giudice dell'udienza preliminare (gup) Ivan Perathoner.

Al processo saranno parti civili i famigliari della vittima (la moglie, i tre figli e i nove fratelli) con i quali la compagnia assicuratrice dell'azienda non ha ancora trovato un accordo sul risarcimento.