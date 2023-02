Passeggiate no green pass, assolti Anderlan e Winnischhofer

BOLZANO. Due noti esponenti del movimento no vax altoatesino, Jürgen Wirth Anderlan, 52 anni di Caldaro, e Thomas Winnischhofer, 48 di Trodena, sono stati assolti oggi (14 febbraio 2023) dal giudice dell'udienza preliminare Emilio Schönsberg dall'accusa di aver violato una norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo l'accusa sarebbero stati loro i promotori di due manifestazioni "non preavvisate" alla questura: si trattava di due passeggiate di protesta, l'8 gennaio 2022 a Bolzano ed il 15 gennaio a Merano, contro l’obbligo di green pass e mascherine, restrizioni all'epoca in vigore per contenere la pandemia.



I due imputati hanno sempre negato di essere stati i promotori delle passeggiate. «Io avevo solo scritto su Facebook che sarei andato a fare una passeggiata», ricorda Wirth Anderlan, noto anche per essere l'ex comandante degli Schützen.

Davanti al tribunale si è radunata una piccola folla di no vax per esprimere vicinanza ai due imputati. «Voglio ricordare – ha commentato l'avvocato difensore Nicola Canestrini – che le manifestazioni si erano svolte in modo pacifico. La critica, per quanto accesa, deve sempre essere non violenta, senza alcuna eccezione».