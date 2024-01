Pensione in ritardo di quattordici mesi  «Sono disperata»

BOLZANO. Vranesevic Ljubica, 68 anni di cui 24 lavorati in Italia e residente a Bolzano, ha fatto la domanda per la pensione il 12 ottobre 2022. Il sindacato di Innsbruck si è occupato della carica, successivamente inoltrata all’Inps di Bolzano. Ma a quattordici mesi di distanza la donna continua a ricevere la stessa risposta: «La sua domanda sarà presa in carico appena possibile da un nostro funzionario».

«Non è possibile», protesta Vranesevic Ljubica in una lettera inviata al nostro giornale, «È inaudito che dopo più di un anno la mia domanda non sia stata nemmeno presa in carica. Al momento io e mio marito viviamo solo grazie alla sua pensione (precisamente di 780 euro mensili) e senza l’aiuto dei nostri figli finiremmo sulla strada».

La giustificazione che l’istituto nazionale della previdenza sociale accompagna in risposta alle numerose richieste della coppia di coniugi è l’assenza di personale che purtroppo ha colpito l’intero settore.

Ma per Vranesevic Ljubica questo non rappresenta un motivo valido: «Capisco che la sede Inps di Bolzano possa avere pochi dipendenti, ma non è un problema che dovrebbe colpire noi che abbiamo diritto alla pensione. Sono mesi che aspettiamo, ho chiesto più volte anche al sindacato di Innbruck ma mi hanno risposto che sono pratiche che di solito necessitano di un anno, senza potermi dare informazioni più precise. Però nel mio caso non so quanto ci vorrà ancora, visto che l’intera procedura da quello che ho capito deve ancora cominciata. Sono disperata, e spero che la sede centrale di Inps possa intervenire, esercitando pressione a livello locale, anche attraverso le convenzioni internazionali. Altrimenti sarò costretta ad ottenere la mia pensione attraverso vie legali», conclude Vranesevic Ljubica.