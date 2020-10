Per Alessandro Urzì arriva la conferma: positivo al Covid-19

BOLZANO. Dopo i sintomi la certezza arriva dal tampone. Alessandro Urzì è positivo al Covid-19. A confermarlo è lo stesso consigliere provinciale sul suo profilo Facebook.

"Dai dubbi alla certezza: sono positivo al COVID 19, sintomi abbondanti ne avevano anticipato la conferma arrivata oggi con l’esito del tampone. Ero chiuso in casa già da una settimana, ho evitato scrupolosamente ogni situazione che potesse creare problemi a chiunque. Priorità ora: scongiurare che l’infezione si estenda. L’economia non può fermarsi, il lavoro non può fermarsi, il mondo intero non può fermarsi ma il modo migliore per pretenderlo (anche da chi ci governa) è usare la mascherina, disinfettarsi, avere rispetto degli altri come di se stessi. Arrestiamo il virus. Sarò un po’ rallentato nella mia attività nei prossimi giorni ma tenterò di esserci come sempre nel limite del possibile. Avanti!", questo il post di Alessandro Urzì.