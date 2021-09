Per i fungaioli è un’annata da incubo: colpa del clima 

BOLZANO. Che estate strana. Anche per i fungaioli. A giugno poco o niente. Stesso discorso a luglio e agosto, con finferli (gallinacci) e brise (porcini) che si sono fatti attendere.

Si sperava in settembre, mese dove - di regola - si trovavano “prati” di finferle. E invece i miceti, quando si scoprono, erano e sono pochi. Il cambiamento climatico è all’origine di tutto. Lo afferma Karl Kob, presidente del Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano: «I violenti e repentini nubifragi, cui assistiamo sempre più frequentemente, mettono a repentaglio lo stato di salute degli alberi, quando questi non finiscono abbattuti, e di conseguenza moltissime specie di funghi che vivono in simbiosi con le radici delle piante».

Ecco, dunque, spiegata la penuria di funghi che si registra, in questi giorni, nei boschi altoatesini. «Ma accade lo stesso in Trentino e nel resto del Nord Italia, mentre nelle regioni del Centro la stagione inizia più tardi. Anzi, a ben guardare in Alto Adige riusciamo ad allestire mostre micologiche di tutto rispetto grazie all’opera dei nostri ricercatori, siamo in 30-40; va meglio qui che altrove», sottolinea Kob. Ma per i fungaioli del fine settimana, chi va nei boschi per raccogliere finferli e porcini in quantità sufficiente a mettere insieme il pranzo della domenica, l’annata è davvero da incubo. «È vero, registriamo un calo significativo in termini di quantità che non riusciamo al momento a calcolare in termini percentuali - sottolinea il presidente del Gruppo Micologico - mentre possiamo dire che abbiamo notato una riduzione del numero di specie di funghi, normalmente presenti alle varie esposizioni micologiche, di circa il 20-30 per cento in meno».



L’ideale per la crescita del fungo, durante il periodo della formazione, sono le temperature costanti, non troppo alte e neppure basse, il giusto grado di umidità e un terreno bagnato nella misura adeguata. Differentemente, troppa pioggia e troppo vento, ma anche troppi giorni siccitosi, mettono a rischio il processo.



«C’è stato molto freddo nella tarda primavera, quello che coincide con il periodo della maturazione, poi è seguito un gran caldo, con piogge intense e forte vento, che sono condizioni tutt’altro che favorevoli - prosegue Kob - ma soprattutto gli eventi climatici particolarmente violenti, come troppo spesso registriamo in questi ultimi anni, mettono in crisi la produzione». Un altro degli innumerevoli effetti negativi portati dai cambiamenti climatici.



La scarsità di funghi, poi, si traduce in un rischio aumentato, per i raccoglitori inesperti, di portarsi a casa specie non commestibili o addirittura velenose. «In agosto, ad esempio, c’è stata una forte diffusione del Cortinarius orellanus e ciò ha alzato il livello di guardia: il mio consiglio è sempre quello di non raccogliere ciò che non si conosce e di chiedere la consulenza degli ispettori micologi quando si hanno dei dubbi», conclude Kob. GL.M.



