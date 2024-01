Per il nuovo Liceo made in Italy partenza rinviata di un anno

BOLZANO. Presentato in pompa magna a livello nazionale, il nuovo liceo del made in Italy partirà in autunno: iscrizioni aperte dal 23 gennaio sulla piattaforma "Unica". Ma non in Alto Adige, dove si è deciso di rinviare il debutto di un anno del liceo che - come ha spiegato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara - ha come obiettivo la "valorizzazione e la promozione delle eccellenze italiane, oltre all'avvicinamento dell' istruzione al mondo del lavoro".

«Abbiamo valutato - spiega il sovrintendente Vincenzo Gullotta - che i tempi erano troppo stretti. Si sarebbe dovuto convocare il collegio docenti e il consiglio d'istituto durante le festività. Ma al di là della tempistica, ci sono una serie di aspetti che vanno presi in considerazione ed esaminati. Per questo abbiamo deciso di aprire un tavolo di confronto. Se le valutazioni saranno positive, si partirà nell'anno scolastico 2025-2026».

Le eccellenze italiane

Missione del liceo: fornire una preparazione completa, abbracciando sia le discipline umanistiche che le materie Stem, ovvero Science (scienza), Technology (tecnologia), Engineering (ingegneria) e Mathematics (matematica) "con l'obiettivo - ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - di sostenere e promuovere le eccellenze italiane, la creatività e l'imprenditorialità che hanno da sempre posizionato il nostro Paese al vertice della scena globale". Per questo il liceo del made in Italy è previsto solo all'interno degli istituti che hanno il Les, ovvero il Liceo economico e sociale. Però a parità di costi, ovvero senza nuove assunzioni e quindi spese.In Alto Adige, per quanto riguarda la scuola italiana, sono due i potenziali interessati: "Pascoli" e "Battisti". «La nuova offerta - spiega Marco Fontana, preside del Battisti, dove il Les è partito da due anni - non andrebbe ad aggiungersi a ciò che già si fa, ma sarebbe al posto. Ciò significa che se si decide di far partire il liceo del made in Italy per le nuove prime classi, si rinuncia all'indirizzo economico-sociale che proseguirebbe solo dalla seconda classe in su, per consentire a chi ha iniziato di arrivare alla maturità».

Nuova offerta, pro e contro

Anche per Fontana la nuova formula può essere interessante, però prima di proporla agli studenti ci sono una serie di valutazioni da fare. «Ci sono materie che verrebbero tagliate a favore di altre. Per esempio - spiega ancora Fontana - scienze umane che è una delle materie principali del Les, nel programma del liceo del made in Italy verrebbe sostituita da storia dell'arte. In ballo ci sono anche posti di lavoro. Bisogna inoltre aprire un dialogo con la realtà economica locale e capire con quali aziende avviare delle collaborazioni. D'altra parte, pur avendo la Provincia una competenza abbastanza ampia in materia scolastica, in qualche modo bisognerà adeguarsi a quella che è la cornice normativa e l'offerta nazionale. Per tutte queste ragioni è meglio aspettare anche perché - a livello nazionale - in autunno partiranno solo alcune scuole».