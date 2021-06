Per l’omicidio di Barbara chiesto un milione di euro 

BOLZANO. Poco più di un milione di euro. E’ il risarcimento economico che gli avvocati dei familiari di Barbara Rauch, la donna assassinata all’interno della sua enoteca nel centro di Appiano, si apprestano a chiedere in occasione della costituzione di parte civile nel processo a carico di Lukas Oberhauser. La prima udienza in corte d’assise (con un capo d’imputazione da ergastolo) è fissata per il 6 luglio. La richiesta di risarcimento economico è un atto formale che non può ovviamente colmare il dolore e la disperazione dei familiari della vittima. Ma è anche giusto pensare che l’imputato possa essere chiamato ad un aiuto economico reale per i familiari travolti dalla tragedia. E così gli avvocati Flavio Moccia ed Angelo Polo si apprestano a depositare una richiesta risarcitoria, come detto, di poco superiore al milione di euro. Le aggravanti contestate al 25enne di Terlano accusato di aver assassinato con 37 coltellate la donna di cui si era invaghito (e che stava perseguitando da tempo) sono quattro. Per Lukas Oberhauser il capo d’imputazione parla di omicidio volontario pluriaggravato. La Procura ha contestato al giovane le aggravanti della premeditazione, crudeltà, minorata difesa e comportamenti persecutori. Lo stalking, originariamente contestato in un procedimento autonomo (già avviato quando avvenne l’omicidio) è stato accorpato al processo per omicidio che avvenne a conclusione di una serie di atti persecutori nei confronti della vittima. Secondo l’accusa, la vittima sarebbe stata costretta in più occasioni a subire le attenzioni del giovane imputato, con regali per un valore complessivo di circa 10 mila euro. Lukas Oberhauser non ha mai desistito nonostante Barbara Rauch gli avesse più volte spiegato che intendeva essere lasciata in pace e di essere felicemente sposata e madre di una splendida bambina.

L’imputazione, dunque, è da ergastolo e proprio per questo l’imputato non ha potuto essere ammesso al rito abbreviato anche se pare che la difesa(con gli avvocati Karl Pfeifer e Alessandro Tonon) abbia intenzione di contestare nuovamente i presunti risvolti incostituzionali della nuova normativa che non prevede possibilità di riti alternativi in caso di imputazione da ergastolo. Un rilievo che la Corte Costituzionale ha però già ritenuto non fondato in altri casi a livello nazionale. Come detto, tra le aggravanti contestate è stata pienamente confermata anche quella della premeditazione, individuata in primo luogo nella decisione dell’imputato di recarsi nella tarda serata del 9 marzo dell’anno scorso nell’enoteca della vittima con un coltello in tasca (con incise le proprie iniziali), poi utilizzato per massacrare Barbara Rauch.

Secondo la pubblica accusa l’imputato (che nel corso di una perizia psichiatrica è stato riconosciuto in grado di intendere e di volere al momento del fatto) avrebbe preparato meticolosamente l’aggressione studiando le abitudini della vittima, scegliendo il momento propizio per entrare nel locale attendendo che se ne andassero gli ultimi avventori. In sostanza la donna, che venne sorpresa e aggredita mentre riassettava l’esercizio per il giorno successivo, si trovò improvvisamente in trappola.