Perdita d'acqua, chiusa via Veneto: traffico deviato e disagi. Fattor: «Speriamo di riaprirla in serata»

BOLZANO. Un'improvvisa e consistente perdita d'acqua da una tubazione sotto la strada, in piazza Gries all'imbocco con Via Vittorio Veneto, a Bolzano, ha costretto questa mattina (23 maggio) - per il rischio di cedimento del manto stradale - a chiudere temporaneamente la strada.

I tecnici della Seab sono intervenuti per riparare il guasto. Nel frattempo il traffico viene deviato su percorsi alternativi: tutti i mezzi da sud fermati alla rotonda dell'ospedale o in via Fucine per chi è già oltre il blocco, mentre da nord le auto deviate in via Martin Knoller, bus e camion in via Druso.

Sull'episodio interviene, sul suo profilo Facebook, l'assessore comunale alla mobilità Stefano Fattor. «Un problema si avvia a risoluzione e uno si apre all'improvviso», scrive riferendosi alla sistemazione del ponte ciclopedonale del centro commerciale Twenty, avvenuta nella notte, con il riallineamento del manufatto. «Entro lunedì verrà aperta una carreggiata di 2 metri per bici e pedoni. Poi, il tempo di completare gli interventi di asfaltatura e sui parapetti e si potrà ripartire», aggiunge l'assessore che parla poi di «un problema di tenuta dell'acquedotto» per il guasto che ha costretto alla chiusura di Via Vittorio Veneto.

«Speriamo di riaprire in serata perché gli effetti sul traffico si sono subito sentiti», commenta Fattor.