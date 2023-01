Perizia psichiatrica sul presunto piromane 

BOLZANO. Era stato arrestato il 26 agosto dello scorso anno, sorpreso in quasi flagranza del reato di incendio boschivo sulle passeggiate del Guncina. Bloccato dai vigili del fuoco permanenti dopo un tentativo di fuga, era stato trovato in possesso di un accendigas a fiamma, con canna lunga. Al ventunenne bolzanino, ritenuto responsabile dei roghi che per settimane rappresentarono un vero e proprio incubo per la città nei giorni scorsi, sono stati revocati gli arresti domiciliari.

Gli è stata concessa la misura cautelare dell’obbligo di firma e, a breve, si dovrebbe concludere la perizia psichiatrica, in incidente probatorio, che stabilirà se il ventunenne fosse o meno capace di intendere e di volere al momento dei fatti. L’esito della perizia, insomma, dirà se il presunto piromane possa o meno essere processato. Proseguono, intanto, le indagini per appurare quanti degli incendi possano essere imputabili a lui. Nell’udienza di convalida, il ragazzo si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva fornito alcuna spiegazione sul perché si aggirasse per i boschi con accendigas nei pantaloni. Il suo arresto, nel pomeriggio di quell’afoso 26 agosto, era arrivato al termine di appostamenti e osservazioni da parte degli investigatori della squadra mobile di Bolzano

. Sembra che il ragazzo fosse stato addirittura fotografato in occasione di uno dei numerosi roghi dolosi appiccati di continuo sulle pendici attorno alla città, in particolare a Castel Flavon, al Guncina, al Monte Tondo, come pure nel territorio comunale di Frangarto e Appiano. Gli investigatori, insomma, erano sulle tracce del presunto piromane da tempo. I vigili del fuoco permanenti, che da settimane erano costretti ad operare in condizioni spesso proibitive, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità, lo avevano bloccato poco distante dalle fiamme.