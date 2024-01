“Peter Pan”, da 25 anni a fianco dei bambini malati di tumore 

BOLZANO. Ogni anno, in Alto Adige, si ammalano di tumore circa 20, 23 bambini. Con loro ci sono venti mamme, venti papà, nonni, zii, fratelli la cui vita viene completamente stravolta da una diagnosi drammatica. «Da ciò che vediamo sembra che i casi siano in aumento», sospira il pediatra e presidente dell’associazione Peter Pan Michael Mayr, «anche se è ancora presto per dare una stima precisa a livello statistico. Ciò che rassicura è che, grazie ai progressi della medicina, le possibilità di guarigione sono molto alte». La onlus Peter Pan compie 25 anni, e sembra che in futuro ci sarà sempre più bisogno del suo lavoro.

Nel foyer della Haus der Kultur si sono riunite sabato alcune delle 600 famiglie che ha aiutato negli anni, i bambini insieme alle loro sorelline e fratellini, che festeggiano insieme ai donatori e gli intrattenitori, accorsi lì per regalare un sorriso. Non è il momento della tristezza, ma della speranza e della gratitudine, motivo per cui sui muri sono appesi disegni gioiosi, uno in particolare riporta il messaggio di uno dei piccoli guariti dal tumore, che racconta il momento più bello: «Domani vado a casa».

L’associazione

La diagnosi di tumore segna l’inizio di un periodo difficile, caratterizzato da terapie lunghe e intensive, spesso seguite da gravi conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche. Per mesi la vita delle famiglie si svolge all’interno dell’ospedale. Spesso insorgono problemi economici, perché di solito il genitore che accompagna il bimbo alle terapie è costretto a lasciare il lavoro. L’associazione Peter Pan, essendo stata creata da un gruppo di genitori e medici, conosce bene questi drammatici retroscena. Motivo per cui interviene in aiuto delle famiglie su tutti gli aspetti della malattia, offrendo un appoggio concreto e libero da burocrazia. «Grazie alle numerose donazioni», prosegue Mayr, «siamo in grado di sostenere finanziariamente i genitori, in modo che uno di loro possa smettere di lavorare e rimanere con il figlio malato». In caso di terapie complesse o trapianti, Peter Pan mette a disposizione un alloggio vicino alle cliniche di Padova e Innsbruck, o rimborsa eventuali spese. «Lo scopo, poi- prosegue Mayr - è quello di rimanere presenti anche dopo la malattia, che spesso continua ad avere un impatto per molti anni». Un nuovo importante progetto su cui Peter Pan sta investendo riguarda l’accompagnamento post-terapeutico per i piccoli pazienti diventati giovani adulti, per cui si è già raggiunto un grande traguardo: l’oblio oncologico, norma che tutela gli ex pazienti dalle discriminazioni legate alla malattia.

«I prossimi passi riguardano l’edilizia», spiega Mayr, «A Bolzano è infatti prevista la realizzazione di un alloggio per le famiglie che abitano lontano e devono recarsi in città per le terapie. Poi nel reparto di pediatria del San Maurizio verrà realizzata una nuova sala ricreativa: un luminoso giardino d’inverno, situato nel cortile e accessibile dai bambini direttamente dal reparto. I lavori inizieranno in primavera».

La festa

A prendere parte, come ospiti d’onore, al venticinquesimo compleanno dell’associazione sono state la cantante bolzanina Greta Marcolongo e l’alpinista degli otto mila metri Tamara Lunger. “Supereroi” il titolo scelto per il suo intervento, in cui, attraverso il racconto delle sue esperienze, ha parlato dell’importanza di avere un obiettivo nella vita, anche se fortemente condizionata dalla malattia. Greta Marcolongo, insieme a Matteo Cuzzolin e Michele Giro, si è esibita in brani standard jazz nati come ninne nanne per i bimbi, protagonisti indiscussi del concerto a cui hanno partecipato battendo le mani e cantando ritornelli. Sul palco, insieme al presidente Mayr e alla vicepresidente Beatrice Guerra, anche il medico pediatra Hubert Messner. Il pomeriggio è proseguito sulle note del Piccolo coro di Peter Pan, con gli strabilianti numeri di magia del mago mr. Amadeus e con la musica dei Simply Smooth. M.A.