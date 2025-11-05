Piazza Verdi, fermato pusher con un puntale acuminato: weekend di patenti ritirate per la polizia municipale

BOLZANO. Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte della Polizia municipale di Bolzano, impegnata in controlli mirati per la sicurezza urbana.

Nel corso degli interventi in diverse aree cittadine, in piazza Verdi gli agenti hanno denunciato un cittadino gambiano per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di un’arma impropria. L’uomo è stato trovato con alcune dosi di cocaina e un puntale con lama.

Nel fine settimana l’attenzione si è spostata anche sulla rete stradale, soprattutto nelle ore notturne. Un trentatreenne è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 2,32 g/l: per lui denuncia e sequestro del veicolo. Denuncia anche per un ventottenne con un valore di 1,83 g/l.

Durante i controlli è stato inoltre sanzionato un veicolo Ncc con licenza di un Comune vicino, sorpreso a svolgere servizio equiparabile a taxi in violazione della normativa. Per il conducente è prevista una sanzione da 178 euro e la sospensione della carta di circolazione per un mese.

Le attività rientrano nell’impegno quotidiano della Polizia municipale per garantire sicurezza e legalità in città, con presidi nelle piazze e verifiche dedicate alla prevenzione degli incidenti stradali legati all’alcol.