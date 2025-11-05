Le ultime
10:29
Accordo Ue su target clima,-90% al 2040 con flessibilità
09:50
Intesa Ue sul contributo al taglio delle emissioni per la Cop30
09:34
Accordo Ue su target clima,-90% al 2040 con flessibilità
09:16
Borsa: l'Europa parte in leggero calo, Londra -0,3%
09:03
Borsa: Milano apre in ribasso, Ftse Mib -0,6%
08:42
Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 75,7 punti base
08:27
Il gas parte in calo (-1,4%) a 32 euro al Megawattora
08:26
Borsa: l'Asia scivola con l'hi tech, male Tokyo e Seul
07:26
Afp, 'oltre 90 i morti per il tifone Kalmaegi nelle Filippine'
06:52
La Cina estende lo stop ai dazi aggiuntivi del 24% sui beni Usa
Bolzano

Piazza Verdi, fermato pusher con un puntale acuminato: weekend di patenti ritirate per la polizia municipale

Controlli intensificati dei vigili tra piazze e strade cittadine. Denunciato un uomo per spaccio e porto di un’arma impropria (foto). Due automobilisti sorpresi alla guida in forte stato di ebbrezza e sanzione a un conducente Ncc per attività illegittima tipo taxi

BOLZANO. Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte della Polizia municipale di Bolzano, impegnata in controlli mirati per la sicurezza urbana.
Nel corso degli interventi in diverse aree cittadine, in piazza Verdi gli agenti hanno denunciato un cittadino gambiano per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di un’arma impropria. L’uomo è stato trovato con alcune dosi di cocaina e un puntale con lama.
Nel fine settimana l’attenzione si è spostata anche sulla rete stradale, soprattutto nelle ore notturne. Un trentatreenne è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 2,32 g/l: per lui denuncia e sequestro del veicolo. Denuncia anche per un ventottenne con un valore di 1,83 g/l.
Durante i controlli è stato inoltre sanzionato un veicolo Ncc con licenza di un Comune vicino, sorpreso a svolgere servizio equiparabile a taxi in violazione della normativa. Per il conducente è prevista una sanzione da 178 euro e la sospensione della carta di circolazione per un mese.
Le attività rientrano nell’impegno quotidiano della Polizia municipale per garantire sicurezza e legalità in città, con presidi nelle piazze e verifiche dedicate alla prevenzione degli incidenti stradali legati all’alcol.

Altre notizie

Attualità