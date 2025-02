Pista ghiaccio, case per disabili e piscina: grandi opere in arrivo

BOLZANO. Via Visitazione, ci siamo: la tanto attesa residenza sociale, dedicata a persone con disabilità, verrà realizzata e vedrà la luce nel 2027. Almeno secondo il cronoprogramma presentato ieri in Municipio dal sindaco Renzo Caramaschi e dal vicesindaco Stephan Konder. L’inizio dei lavori è previsto già per questo aprile. «Se non si fossero persi tutti quei mesi in Consiglio, saremmo più avanti», ha sottolineato il sindaco, riferendosi a quella che ha definito una «brutta pagina» per la città. La struttura era stata al centro di polemiche, con alcuni residenti arrabbiati perché l’edificio avrebbe tolto posti auto. «Ma l’importante è che questo progetto sia andato avanti, perché di grande importanza per la qualità della vita di alcuni cittadini, che avranno la possibilità di costruirsi un futuro dignitoso», così il sindaco. Tra il 2028 e il 2030 vedranno inoltre la luce altre due grandi opere pubbliche attese da tempo: la seconda pista da ghiaccio alla Sparkasse Arena e il nuovo polo natatorio agonistico - con la piscina olimpica da 50 metri - a Maso della Pieve. «Non pan bagnato da pre-elezione - ha assicurato Caramaschi - ma fatti concreti su cui si è lavorato per anni e che adesso hanno copertura finanziaria e tutti i presupposti, tecnici e amministrativi, per giungere ai lavori». Il totale del finanziamento tra Provincia e Comune per le tre opere è di oltre 53milioni di euro.

La pista da ghiaccio

Nel piano interrato dell’edificio in via Galvani (quota -4,65 metri) troverà spazio la nuova pista da ghiaccio di 26 x 56 metri, dimensioni regolamentari. Qui verranno ospitati manifestazioni ed eventi sportivi sul ghiaccio nazionali ed internazionali e allenamenti. Sarà inoltre una nuova pista a disposizione della comunità. «Le ore di ghiaccio richieste sono tantissime, quindi una pista in più era necessaria - ha sottolineato Sergio Berantelli (direttore della ripartizione Lavori pubblici) - Ma soprattutto è l’occasione per dare un degno coronamento all’entrata su via Galvani». L’ingresso al piano terra ospiterà una hall con bar e altri servizi, e porterà direttamente alla tribuna da duecentocinquanta spettatori. Al primo piano sarà realizzato un parcheggio con 44 posti e un’area vip provvista di ristorante. Un altro intervento previsto è la creazione, nella tribuna nord, di nove skybox esclusivi e privati, affacciati sul campo. Prevista inoltre la ristrutturazione dei servizi, inclusi i bagni. Costo dell’opera: 19.813.132,54 euro, di cui il 50% a carico della Provincia ed il restante al Comune. I lavori inizieranno nell’agosto 2026 con conclusione prevista nel 2028. «Il cantiere non comprometterà l’utilizzo della pista attuale», così Berantelli.

La piscina

Vedrà invece la luce nel 2030 la vasca olimpionica di Maso della Pieve, della lunghezza di 50 metri. «51,50 metri per l’esattezza - ha specificato l’architetto Berantelli - Perché un pontone di 1,50 metri dividerà la piscina in due vasche da 25 metri per consentire gli allenamenti su dieci corsie, con la possibilità di essere rimosso all’occorrenza». Il progetto prevede il mantenimento della piscina esistente fino alla realizzazione della nuova struttura, sul lato sud dell’impianto. L’attuale piscina sarà demolita a lavori terminati. Prevista la realizzazione di tribune per atleti (387 posti) da utilizzare nelle giornate di competizioni sportive e una tribuna spettatori (484 posti). Il progetto prevede inoltre la demo ricostruzione di parte delle adiacenti tribune nel campo da calcio con la previsione futura di 445 spettatori e la realizzazione di nuovi spogliatoi dedicati al calcio al primo piano interrato. Oltre ai vari servizi previsti dei vani tecnici ed impiantistici ai piani interrato e terra e la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed eventuale impianto geotermico. L’importo complessivo dell’opera è di 28.045.680 euro. Il finanziamento della Provincia ammonta a 22.436.544,10 euro (l’80%del totale), mentre quello del Comune di 5.609.136,00 euro.

Via Visitazione

«Sono molto contento per i nuovi impianti sportivi che vedranno la luce si spera il più presto possibile: strutture importantissime per la comunità. In questo la collaborazione con la Provincia e con il Coni è stata ottima - le parole dell’assessore comunale allo sport Juri Andriollo - Ma soprattutto è un’immensa soddisfazione pensare che fra qualche anno, passando in via Visitazione, potrò vedere una struttura residenziale pensata per accogliere persone con disabilità, con utenti, si spera, contenti di avere la possibilità di vivere indipendenti, all’interno di alloggi dignitosi». La struttura, destinata alle sole persone con disabilità, è stata pensata in modo che tutti gli spazi, interni ed esterni, siano facilmente accessibili. La stesura del progetto architettonico, redatto dal gruppo di progettazione coordinato dallo Studio “Area architetti associati Pauro R. - Fregoni A.”, per le scelte delle soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali dell’edificio è frutto di innumerevoli incontri con Comune e Assb. Le comunità alloggio saranno distribuite su tre piani. Dalla porta d’ingresso principale del piano terra si accederà, da un lato alla zona per le attività comuni, bagno assistito ed un locale deposito; dall’altro alla comunità alloggio con 5 camere e relativi servizi, una stanza per l’assistente con il servizio privato ed una zona comune per il soggiorno e la zona cucina. La distribuzione del primo e del secondo piano sarà la medesima con 6 stanze dotate di bagno privato e la stanza per addetto alla sorveglianza. Al piano interrato ci sarà il parcheggio. Il costo totale dell’opera è di 5.835.466,45 euro, finanziati dalla Provincia che coprirà i costi per la realizzazione dell’edificio (4.620.989,46 euro), e il Comune che coprirà le spese del parcheggio (1.214.476,99 euro). M.A.