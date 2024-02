Prati di Gries, raffica di furti nelle cantine  

BOLZANO. Si sono intrufolati dai garage, hanno forzato le porte d’accesso alle cantine e rubato quanto più possibile prima di scappare con il bottino. Colpo grosso dei ladri a Prati di Gries, precisamente in via Carlo Maria Giulini dove sei cantine nella notte tra martedì e mercoledì sono state aperte con la forza e svuotate degli oggetti di maggior valore: «Hanno portato via delle bici di qualità, alcune elettriche, dal valore di migliaia di euro», racconta Martin Gotter, uno dei condomini, «La criminalità è arrivata anche qui e ora siamo terrorizzati che possa accadere nuovamente».

Non è il primo furto a Prati di Gries. Già negli scorsi mesi i ladri erano riusciti a entrare in una cantina, rubando vestiti e oggetti personali. Stavolta il raid ha coinvolto più inquilini che nellla mattinata di ieri, scendendo nel seminterrato, si sono accorti che la porta d’accesso alle cantine era stata danneggiata.

Pochi metri più avanti si sono accorti che mancavano diverse biciclette: «Oltre al danno economico, rimane la paura, soprattutto da parte di molte donne», prosegue Gotter, «Sotto gli appartamenti, nella vasta area di parcheggio, c’è solitamente un notevole viavai di gente. Ma non è facile entrare nelle cantine a meno che i ladri non abbiamo strumenti all’avanguardia. Ora stiamo pensando con l’amministratore di poter rafforzare le porte d’accesso. Valuteremo anche l’installazione di ulteriori telecamere di sicurezza. Abbiamo timore a lasciare i nostri effetti personali in cantina». Ieri pomeriggio i condomini hanno fatto il possibile: si sono presentati in Questura e, con tanto di foto, hanno sporto denuncia. Basterà per tenere alla larga i ladri? AL.BO.