Raccolta fondi per Franzoi morto in Val di Fleres 

BOLZANO. I vigili del fuoco volontari di Gardolo, frazione di Trento, hanno attivato una raccolta fondi per il concittadino Alberto Franzoi, morto sabato scorso a causa di una valanga in Val di Fleres a soli 34 anni durante una escursione di scialpinismo. La tragedia sotto gli occhi del fratello Marco. Franzoi dal 2015 lavorava a Povo, presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare come tecnico. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Gardolo, dove era cresciuto e dove in moltissimi lo ricordano con affetto per lo spirito allegro e per la voglia di fare contagiosa, dal basket alla corsa, passando per tanti momenti condivisi con parecchi coetanei amanti dell’alpinismo e della montagna.

I vigili del fuoco volontari di Gardolo hanno deciso di attivare una raccolta fondi per la compagna Stefania e i loro due bimbi di 3 e 5 anni. «Alberto ci ha lasciati sabato a causa di una valanga a soli 34 anni», spiegano i volontari, «Di fronte a questa drammatica perdita, in accordo con amici e familiari abbiamo deciso di aprire una raccolta per sostenere la sua compagna Stefania e i due giovani figli. Vi invitiamo a contribuire, anche il più piccolo gesto farà la differenza in questo momento difficile». Per effettuare le donazioni è stato attivato l’iban IT04G0830401862000062419520 intestato ai Vigili del Fuoco di Gardolo, mentre la causale da inserire è «raccolta fondi per famiglia Franzoi Alberto».

Spiegano i vigili: «Ciò che ci conforta in questo momento di tristezza è ricordare Alberto per il suo sorriso radioso, la sua passione instancabile per la montagna e per la sua vitalità contagiosa».

E mercoledì sera è arrivata un’altra manifestazione d’affetto spontanea verso Franzoi dai compagni del corso di Accompagnatore di media montagna che nei mesi scorsi aveva superato brillantemente, frequentando tutto il percorso formativo, distinguendosi per le doti atletiche nettamente superiori alla media ma anche per la preparazione teorica e la capacità di fare gruppo in un corso frequentato da decine di persone. Purtroppo non è riuscito a raggiungere l’agognata consegna dei diplomi assieme ai compagni.

E così mercoledì alla cerimonia ufficiale di consegna in sala Depero, il diploma di accompagnatore lo ha ritirato per lui l’amico Cristian Dorigatti, con cui era nato un bel rapporto proprio nelle aule di via Brennero del collegio provinciale delle guide alpine e durante le uscite. Il momento più toccante è arrivato alla cena di fine corso: tutti hanno voluto lasciare un ricordo o una dedica proprio sul retro della sua grande pergamena. «Ciao Albi! Spero che continuerai a far trovare caramelle fra le rocce ai tuoi bambini (e a noi) anche da lassù», scrive Monica. «Ad Alberto, per avermi regalato un sorriso ad ogni uscita», dice Cristian. E ancora, fra le decine di frasi: «Una cosa è certa Albi, non mollavi mai». I funerali di Alberto Franzoi si sono tenuti ieri nella sala del commiato del cimitero di via Giusti a Gardolo.