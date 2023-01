Ratzinger, le radici in Alto Adige 

BOLZANO. Profondo cordoglio sta suscistando in Alto Adige la morte del Pontefice emerito Benedetto XVI: forte il legame culturale e religioso di quest’ultimo con la nostra provincia. Undici volte in Alto Adige: dieci in vacanza come cardinale presso il seminario di Bressanone ed un soggiorno da Papa dal 28 luglio all’11 agosto 2008 (allora il vescovo era Wilhelm Egger). Ci veniva spesso qui il fine teologo, a discettare con i suoi colleghi del Seminario maggiore di fede, etica e morale. Senza dimenticare che Joseph Ratzinger in questa terra aveva anche parte delle sue radici famigliari, con la nonna Maria nata a Rasa (frazione di Naz-Sciaves) nel 1855 e trasferitasi poi in Baviera, dove nel 1884 diede alla luce la madre del futuro Papa Benedetto XVI. Al riguardo fu proprio il Pontefice emerito a ricordare che anche «la sua famiglia non era perfetta», riferendosi alla nascita della madre fuori dal matrimonio. «L’umile lavoratore nella vigna del Signore», aveva una sua umanità e leggerezza, quando usciva dal ruolo di ferreo difensore della dottrina cattolica.



«L’umiltà, il coraggio di servire: questa è a mio parere la chiave della personalità di Joseph Ratzinger, del suo pensiero, della sua teologia, del suo concepire il ministero, del modo in cui è stato il nostro Papa. Infine, ma non meno importante, le sue dimissioni volontarie e consapevoli dal ministero petrino sono un’espressione di questo coraggio di servire», afferma il vescovo diocesano, ricordando il Papa emerito Benedetto XVI, spentosi l’ultimo giorno del 2022, all’età di 95 anni.





«È una mia ferma convinzione: Joseph Ratzinger, Papa Benedetto, è un Dottore della Chiesa del nostro tempo e ben oltre il nostro tempo», sottolinea Muser. Come vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, quest’ultimo ricorda «con grande apprezzamento e gratitudine quella parte della sua biografia e del suo pontificato che lo legano in modo speciale alla nostra diocesi: al nostro seminario, a Bressanone e alla sua cattedrale, alla Chiesa locale e a tutta la nostra terra». Il presule sottolinea ancora che nel ricevere la cittadinanza onoraria di Bressanone, il 9 agosto 2008, «Papa Benedetto aveva voluto ricordare alla città e alla nostra terra quale è la nostra vocazione: l’incontro tra lingue e culture, di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Sappiamo che non è sempre facile, aveva detto nell’occasione il Papa, ma che è sempre fruttuoso e porta doni. Questa vocazione aiuta tutti e ci rende più ricchi, più aperti e più umani». Ed a proposito di cittadinanze onorarie, nel novembre del 2011 gli era stata conferita anche quella del Comune di Naz -Sciaves. Nella frazione di Rasa erano infatti nate Elisabeth Maria Tauber (1832) e Maria Tauber-Peintner (1855), rispettivamente bisnonna e nonna materne di Joseph Ratzinger. «Quando sono venuto per la prima volta in Alto Adige, ho potuto percepire quella particolare vicinanza di Dio che si esprime nella bellezza di queste terre... Nella collaborazione – tra il Creatore, i suoi angeli e gli uomini – è diventata una terra bellissima, una terra straordinariamente bella. E sono orgoglioso e felice di farne parte, in un modo o nell’altro», disse l’allora Papa. In Alto Adige, Joseph Ratzinger ci veniva spesso con il fratello Georg, religioso anche lui.



Sempre da Pontefice aveva pronunciato parole significative anche nell’incontro con il clero altoatesino. «Ci ha parlato della sua grande convinzione che ragione e cuore, bellezza e verità si toccano, ma ci ha anche ricordato che la disponibilità e la capacità di accettare la sofferenza e coloro che soffrono sono la misura della vera umanità», rimarca Muser.



Il vescovo esprime profonda riconoscenza verso il Pontefice scomparso, un grazie personale ed a nome della diocesi. «Gli incontri che ho avuto ancora con il Papa emerito negli anni successivi alle sue dimissioni appartengono ora a un tesoro di ricordi per me speciale e prezioso», conclude Ivo Muser. Domani, martedì 3 gennaio, alle ore 18 nel duomo di Bressanone il presule celebrerà il requiem per Benedetto XVI. Il giorno dei funerali, il 5 gennaio, alle 9 le campane di tutte le chiese della diocesi suoneranno per 10 minuti. Inoltre i luoghi di culto saranno imbandierati il 5 e 6 gennaio a ricordo di un Papa molto legato a questa terra. M.D.