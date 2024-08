Renon, messo in sicurezza il fossato Schiedmann

BOLZANO. Gli operai dell'Ufficio Sistemazione bacini montani nord hanno ultimato i lavori per la costruzione di otto briglie a rete per stabilizzare il letto del torrente Schiedmann nel Comune di Renon e per prevenire fenomeni di erosione. "Il fossato Schiedmann che sfocia nel fiume Isarco a circa un chilometro e mezzo a sud di Colma, ha causato diverse interruzioni della strada statale del Brennero e di una strada di accesso a un'azienda agricola, in seguito ad alcune colate detritiche avvenute nel 2020 e 2021", sottolinea Philipp Walder, direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini montani nord. Gli operai, guidati dal caposquadra Otto Gruber, hanno iniziato lo scorso anno i lavori per la costruzione di otto briglie a rete per stabilizzare il letto del torrente e prevenire nuovi fenomeni di erosione.

Dopo l'interruzione dei lavori in autunno a causa delle piogge persistenti e del conseguente ammorbidimento del terreno, i lavori sono proseguiti in primavera. Al di sotto delle briglie a rete, gli operai hanno costruito alcuni muri Krainer, utilizzando alcune pietre presenti in loco.

I lavori, i cui costi ammontano a 350.000 euro, sono state finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Comune di Renon ha incaricato lo studio di ingegneria Patscheider & Partner per lo sviluppo del progetto.

(Foto: ASP/Ufficio Sistemazione bacini montani nord)