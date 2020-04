Rifiuti, a Bolzano dal 4 maggio riaprono centri di riciclaggio e raccolta

BOLZANO. Dal 4 maggio riaprono Centro di riciclaggio, Centro raccolta rifiuti verdi e raccolta mobile per le utenze domestiche.

In una prima fase, l’accesso dei cittadini al Centro di riciclaggio sarà organizzato a giornate in base al proprio quartiere di residenza o domicilio. Nessun vincolo invece per le utenze non domestiche con convenzione.

Il Centro di riciclaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario prolungato. L’ingresso sarà regolamentato per garantire a tutti il servizio ed evitare affollamenti con lunghi tempi di attesa. Si potrà accedere in determinate giornate in base al proprio quartiere di residenza/domicilio secondo il seguente calendario:

Lunedì, ore 8-19 (ultimo accesso alle 18.45): Oltrisarco-Aslago

Martedì, ore 8-19 (ultimo accesso alle 18.45): Don Bosco

Mercoledì, ore 8-19 (ultimo accesso alle 18.45): Gries-S. Quirino

Giovedì, ore 8-19 (ultimo accesso alle 18.45): Centro-Piani-Rencio

Venerdì, ore 8-19 (ultimo accesso alle 18.45): Europa-Novacella

Sabato e domenica il Centro di riciclaggio resta chiuso

Per verificare con precisione il proprio quartiere di residenza è possibile consultare l’elenco delle vie del Comune di Bolzano oppure la tabella allegata.

Le aziende invece potranno accedere tutti i giorni, presentando una copia dell’apposita convenzione per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani.

Il Centro di raccolta rifiuti verdi sarà aperto a tutti i cittadini e alle imprese con convenzione dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 14.

Come fare per accedere

I cittadini dovranno portare con sé la carta d'identità o la copia della fattura rifiuti SEAB che attestino la residenza o il domicilio nel Comune di Bolzano, le imprese una copia della convenzione.

L’accesso sarà contingentato ad un massimo di 8 automezzi alla volta per il Centro di riciclaggio e a 2 automezzi alla volta per il Centro di raccolta rifiuti verdi. Per le utenze domestiche è consentita la presenza di una sola persona a bordo dell’auto. Sarà necessario essere dotati di guanti e di una copertura per naso e bocca. Nel Centro bisognerà rimanere all’interno del mezzo durante l’attesa e rispettare la distanza minima di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. Lo scarico dei materiali avverrà in autonomia, senza intervento del personale addetto. Si prega di venire al Centro con i materiali già suddivisi per tipologia di rifiuto, per rendere più veloci le operazioni di scarico.

Le Guardie ecologiche saranno presenti per verificare il regolare accesso e gestire i flussi in entrata e in uscita.

Nei primi giorni è probabile il verificarsi di code, con tempi di attesa più lunghi. SEAB invita pertanto chi non ha assoluta urgenza di recarsi al Centro ad aspettare un secondo momento per conferire i rifiuti.

Riparte anche l’Ecomobile per la raccolta di rifiuti pericolosi e del tetrapak

Dal 4 maggio circolerà nuovamente sul territorio comunale anche l’Ecomobile (il camioncino giallo e nero di SEAB), al quale i cittadini possono consegnare i propri rifiuti pericolosi e il tetrapak. Il mezzo ferma ogni giorno in punti diversi della città secondo un calendario mensile prestabilito. Tutte le informazioni sui materiali che si possono conferire e il calendario delle fermate sono disponibili sul sito SEAB: https://www.seab.bz.it/it/ clienti-privati/rifiuti- pericolosi.