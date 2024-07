Rifugi, stretta sulla cubatura. L’Hgv insorge e accusa il Cai 

BOLZANO. Giornata di lavori serrati in consiglio provinciale, ieri, per completare la discussione sulla legge omnibus. E che discussione. Infervorata sulla macellazione per uso domestico. Sostenuta quando si è trattato di edilizia agevolata e di ampliamento dei rifugi. Tra le novità, i sistemi di videosorveglianza degli edifici provinciali e un registro provinciale sanitario per raccogliere in modo sistematico (senza nomi) tutti i dati delle demenze. Così l’assessore Hubert Messner: «Esistono 200 forme di demenza. La prognosi è il raddoppio dei casi nel 2030. Raccogliere i dati epidemiologici è importante per la pianificazione, anche per le case di riposo».

Il vincolo sulla casa

Con la discussione in aula si sarebbe potuto portare a 20 anni (minimo, secondo l’emendamento di Franz Ploner del TeamK) il vincolo sociale sull’edilizia agevolata, abbassato a 10 anni nel 2016. Favorevole all’emendamento di Ploner, Sandro Repetto (Pd) ha domandato se poi gli uffici li abbiano verificati, gli effetti sul mercato dell’abbassamento a 10 anni. Waltraud Deeg (Svp) ha riconosciuto che ridurre il vincolo «è stato un errore». La stessa assessora Ulli Mair (Freiheitlichen) si è dichiarata favorevole alla proposta di Ploner. «Devo votare contro perché servirebbe una serie di norme transitorie», ha spiegato, ricordando che il prossimo autunno presenterà una legge sull’abitare e che nei comuni con emergenza casa «bisogna pensare a una quota di affitto».

«Non chiamateli rifugi»

«Non chiamateli rifugi», ammoniva qualche giorno fa Carlo Zanella, presidente del Cai, riferendosi ai rifugi «di lusso». La norma approvata ieri vincola gli ampliamenti che eccedono il 30% della cubatura al parere positivo della giunta, che a sua volta deve avere il benestare della Consulta per le attività alpinistiche. Brigitte Foppa (Verdi) e Paul Köllensperger (TeamK) avevano proposto di abbassare l’asticella al 15%. «Zanella ha ragione. I rifugi non devono essere snaturati», così Köllensperger. E Repetto: «Me lo ricordo, il rifugio Adamello con i letti alti così, la cucina, il legno. La montagna è quello».

Interviene anche l’Hgv con il suo gruppo «Rifugi alpini», contrario alla novità del parere obbligatorio della giunta. Gli albergatori avevano già criticato le parole di Zanella. Per il presidente Manfred Pinzger, «la legge comporta un ulteriore onere burocratico, incertezza nella pianificazione e svantaggi per i piccoli rifugi alpini». E dato che si parla della Consulta, l’Hgv rilancia: «Per il gruppo Rifugi alpini è incomprensibile che associazioni private proprietarie di rifugi (Cai e Alpenverein, ndr) possano influenzare attraverso un parere tecnico le attività dei concorrenti».

La macellazione nei masi

Alla fine, il disegno di legge è stato approvato con i 18 voti della maggioranza, sebbene ancora una volta si sia resa evidente una frattura nella Svp tra l’ala contadina e l’ex assessore Arnold Schuler. Fa scuola l’articolo che, come definito in commissione, portava da 1 a 2 l’anno le unità bovine adulte (Uba) che ogni azienda agricola può macellare per autoconsumo.

Schuler ha difeso la quota 1 nella sua vecchia norma: «Mi ero impegnato per una soluzione congiunta». «Ma il Bauernbund non è stato coinvolto nel gruppo di lavoro», ha replicato Josef Noggler (Svp). L’assessore Marco Galateo (FdI) ha dichiarato che avrebbe votato quanto deciso dalla commissione. Quindi dai consiglieri agricoltori, giacché mezza Svp si era astenuta. A nulla sono valsi i dati Astat portati da Franz Ploner («Una famiglia media consuma 200 chili di carne in un anno, quindi un bovino è sufficiente. Se si chiede una quantità maggiore, è per destinarla ad altro che il consumo in famiglia»). Né hanno avuto effetto le argomentazioni di Madeleine Rohrer (Verdi) sui mancati introiti per i 42 macelli comunali.