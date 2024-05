Rissa tra famiglie in Corso Libertà: in due finiscono all'ospedale

BOLZANO. Quale sia stata la scintilla che ha fatto scoppiare la lite non è dato saperlo. L'unica certezza, al momento, è che l'alcol bevuto da tutti i protagonisti dell'episodio avvenuto ieri mattina, in un palazzo al civico 53 di Corso Libertà, proprio su quella scintilla ha avuto l'effetto della benzina.

Due le coppie, entrambe di origine peruviana, che attorno alle 6.40 di ieri, presenti anche due minori, si sono affrontate in maniera violenta, passando rapidamente dalle parole ai fatti. Da quanto ricostruito, sembra che le due famigliole, una ospite dell'altra da qualche giorno, fossero da poco rientrate a casa, dopo aver passato parte della notte ad una festa. Festa in cui avrebbero tutti esagerato con le libagioni. Chissà, forse una parola o un gesto non gradito durante il party ha avuto uno strascico inatteso.

