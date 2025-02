Ruba il portafoglio alla pasticcera, bloccata in strada dai carabinieri e denunciata

BOLZANO. Approfittando della folla di clienti, è riuscita a sottrarre il portafoglio della pasticcera e a fuggire. Poco dopo, avrebbe usato una delle carte di credito per fare piccoli acquisti.

E’ successo sabato pomeriggio 22 febbraio a Bolzano. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato una donna per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Accortasi dell’ammanco e della transazione, la pasticcera, agitata, è corsa in strada dove ha incrociato una gazzella dei Carabinieri in servizio di perlustrazione in centro storico.

Dopo aver ricevuto la descrizione della ladra, che era uscita dalla pasticceria senza acquistare nulla, i militari hanno avviato le ricerche.

La pattuglia ha inseguito e bloccato la donna prima che salisse su un autobus di linea urbana. Già nota per essere stata denunciata ed arrestata per vari reati, era ancora in possesso del portafoglio sottratto che, successivamente, è stato restituito alla proprietaria.