Ruba una carta di credito sulle piste di Obereggen e va a spendere al bar: denunciato un 22enne

BOLZANO. L’episodio, con protagonista uno sciatore di 22 anni, è accaduto nei giorni scorsi agli impianti di Obereggen a Nova Ponente. Approfittando di una breve distrazione di membro dello staff di uno dei locali delle piste da sci, ha sottratto dal portamonete della vittima una carta di credito, con la quale ha effettuato una mezza dozzina di transazioni di pagamento per consumazioni in locali del comprensorio, per un totale di circa 120 euro.

Il legittimo proprietario, accortosi solo successivamente degli alert dei pagamenti non propri e di non essere più in possesso della propria carta, si è recato immediatamente presso la Stazione Carabinieri di Nova Ponente per sporgere denuncia.

Attraverso l’analisi dei video degli apparati di videosorveglianza, confronto ed identificazione, i carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto autore dei pagamenti sospetti, immortalato dalle telecamere.

Il giovane è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I carabinieri di Bolzano raccomandano di non lasciare propri effetti personali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, soprattutto durante le fasi di maggiore afflusso di persone e denunciare ogni reato subito.