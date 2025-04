Rubano 600 litri di gasolio in campagna, denunciati due giovani a Bronzolo

Il ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin oggi a Bolzano per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco di centrodestra Claudio Corrarati, incontrando candidati e sostenitori di Forza Italia, ha parlato anche della Riforma dello Statuto di Autonomia e del passaggio di competenze alle due Provincie per quanto riguarda la gestione dei grandi carnivori, ovvero lupi e orsi. In precedenza in Provincia aveva incontrato il presidente Arno Kompatscher con cui ha affrontato i problemi legati alla gestione del Parco dello Stelvio.