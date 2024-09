Saccheggiano un auto e tentano il furto di una bici: denunciati

BOLZANO. La polizia ha denunciato due uomini, cittadini marocchini con precedenti, mentre cercavano di forzare il lucchetto di una bicicletta dopo aver effettuato un furto in un auto. Nella nottata di venerdì, gli agenti della Questura di Bolzano sono intervenuti in via Brennero a seguito di una segnalazione, bloccando i due, a seguito identificati come B.E.M ed E.K.A., entrambi cittadini marocchini rispettivamente di 37 e 31 anni, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio ed inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti a carico, e irregolari sul territorio dello Stato.

I due uomini sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato. Il più giovane dei due è stato inoltre denunciato per la ricettazione di uno smartphone risultato rubato, nonché segnalato amministrativamente per detenzione di una esigua quantità di hashish per uso personale. Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha inoltre emesso nei confronti di entrambi un decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.