Salvini: «Vittoria storica a Bolzano». Urzì: «Si volta pagina»

BOLZANO. "Vittoria storica del centrodestra a #Bolzano! Congratulazioni al nuovo sindaco Claudio Corrarati. Proposte concrete e buonsenso: avanti con il cambiamento!". Lo scrive sui social il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

"La vittoria al Comune di Bolzano segna uno spartiacque: la responsabilità di governo da parte del centrodestra oggi potrà essere applicata anche nel comune capoluogo della provincia Provincia di Bolzano, che si allineerà al governo provinciale ed al governo nazionale". Lo afferma il deputato Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D'Italia del Trentino Alto Adige. "Inizia una stagione di profondo rinnovamento fondata sul senso del dovere, dell'impegno a sostegno dei meno fortunati, per una città che offra le pari opportunità a tutti i cittadini e i quartieri. La vogliamo più organizzata, più sicura, più bella. È la prima volta in assoluto che il centrodestra si afferma, è il cambio di un paradigma. Sembrava impossibile solamente sei mesi fa", prosegue. "Complimenti al sindaco Corrarati per la dedizione messa in questa grande sfida. Il rispetto per gli avversari che hanno perduto questa competizione con l'auspicio che vogliano sostenere questa stagione di profondo cambiamento. Bolzano cambia pagina e questo è motivo per tutti noi che ci abbiamo creduto dal primo momento di straordinario orgoglio", conclude Urzì.

"Storica vittoria del centrodestra a Bolzano. Per la prima volta con una stabile maggioranza il centrodestra potrà governare la città. Grazie all'unità della nostra coalizione, all'accordo con il movimento civico che si era ben radicato nella città e anche certamente grazie all'apporto di tanti esponenti di organizzazioni di categoria di ogni gruppo etnico. Forza Italia ha dato un contributo politico decisivo per questo successo e farà la sua parte", dichiara l'assessore provinciale e leader di Forza Italia in Alto Adige Christian Bianchi.

"Abbiamo messo in campo energie nuove, che hanno contribuito alla vittoria del centrodestra. Sono lieto di aver partecipato più volte al rilancio di Forza Italia e del centrodestra sul territorio ed anche alla campagna elettorale. Auguri al sindaco Corrarati, grazie a Christian Bianchi, a tutte le donne e uomini che si sono battuti con Forza Italia, con la lista civica e con tutti i movimenti politici del centrodestra. Per Bolzano una data storica", dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.