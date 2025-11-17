Le ultime
09:22
Borsa: Milano sale con Mps, Leonardo, giù Interpump e Azimut
09:17
Zaia, io in Parlamento? E' bene che mi dedichi alle regionali
09:17
Salvini lancia Zaia per il Parlamento. Lui: "E' bene che mi dedichi alle regionali"
09:09
Borsa: l'Europa apre cauta in attesa di Nvidia e dati macro
09:05
Borsa: Milano apre poco mossa (+0,01%)
08:39
Lo spread Btp-Bund apre invariato a 75 punti base
08:38
Il gas apre in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,9%)
08:30
Borsa: Asia sconta rischio-bolla, risalgono bitcoin e future
08:06
Frana travolge casa, persona estratta viva, due dispersi
05:31
Cina: non promettiamo di rinuncia all'uso della forza su Taiwan
L'allarme

Sarentino, vasto incendio in un maso: intervento di più corpi volontari

Intervento all’alba per le squadre della valle, chiamate a contenere un rogo scoppiato in un edificio agricolo. Le operazioni proseguono mentre si cerca di valutare l’estensione dei danni. Le prime informazioni indicano un fronte di fiamma significativo (foto repertorio)

SARENTINO. Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato questa mattina in un maso della Val Sarentino, attivando un importante dispositivo di soccorso. L’allarme è partito intorno alle 7.30 e ha riguardato l’Obergurschnerhof.

Le fiamme hanno interessato rapidamente la struttura, spingendo i vigili del fuoco volontari di Sarentino, San Martino e Campolasta a intervenire in forze. Le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento e di contenimento, con l’obiettivo di evitare che il rogo si estendesse ad altri edifici o alla vicina area boschiva.

Al momento le operazioni sono ancora in corso e non risultano feriti. I tecnici dei vigili del fuoco procederanno successivamente alla verifica delle condizioni del maso e alla ricostruzione delle cause dell’incendio.

Altre notizie
Il dibattito

"Tassa sui cani in Alto Adige, bene avere rinunciato"

Disegno di legge ritirato: commenti positivi dal sindaco agli albergatori. Rimane però in vigore la legge che stabilisce che dal primo gennaio 2026 i proprietari debbano fare la profilazione genetica del proprio cane
Il centro

Cantieri, conto alla rovescia per il Mercatino di Natale di Bolzano

L'asse tra la stazione e piazza Walther è ancora nel caos. Il 27 novembre l'inaugurazione delle bancarelle Corrarati: «Tra quattro giorni stop agli operai». Le previsioni dell'Azienda di soggiorno: «Quest'anno potremmo superare la soglia di un milione di visitatori»

Attualità