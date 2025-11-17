Sarentino, vasto incendio in un maso: intervento di più corpi volontari

SARENTINO. Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato questa mattina in un maso della Val Sarentino, attivando un importante dispositivo di soccorso. L’allarme è partito intorno alle 7.30 e ha riguardato l’Obergurschnerhof.

Le fiamme hanno interessato rapidamente la struttura, spingendo i vigili del fuoco volontari di Sarentino, San Martino e Campolasta a intervenire in forze. Le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento e di contenimento, con l’obiettivo di evitare che il rogo si estendesse ad altri edifici o alla vicina area boschiva.

Al momento le operazioni sono ancora in corso e non risultano feriti. I tecnici dei vigili del fuoco procederanno successivamente alla verifica delle condizioni del maso e alla ricostruzione delle cause dell’incendio.