Sarentino, vasto incendio in un maso: intervento di più corpi volontari
Intervento all’alba per le squadre della valle, chiamate a contenere un rogo scoppiato in un edificio agricolo. Le operazioni proseguono mentre si cerca di valutare l’estensione dei danni. Le prime informazioni indicano un fronte di fiamma significativo (foto repertorio)
SARENTINO. Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato questa mattina in un maso della Val Sarentino, attivando un importante dispositivo di soccorso. L’allarme è partito intorno alle 7.30 e ha riguardato l’Obergurschnerhof.
Le fiamme hanno interessato rapidamente la struttura, spingendo i vigili del fuoco volontari di Sarentino, San Martino e Campolasta a intervenire in forze. Le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento e di contenimento, con l’obiettivo di evitare che il rogo si estendesse ad altri edifici o alla vicina area boschiva.
Al momento le operazioni sono ancora in corso e non risultano feriti. I tecnici dei vigili del fuoco procederanno successivamente alla verifica delle condizioni del maso e alla ricostruzione delle cause dell’incendio.