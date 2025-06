Schianto in bici a Bolzano, morto l'anziano finito contro l'auto dei carabinieri

BOLZANO. E' morto stamane al San Maurizio l'anziano rimasto vittima del drammatico schianto in bicicletta avvenuto ieri, attorno alle 16, a Bolzano. L'uomo, 87 anni, stava procedendo lungo viale Druso in sella alla sua bicicletta elettrica. Per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri in transito.

L'anziano a quel punto ha perso l'equilibrio, è caduto dalla bici e ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto rovente: ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "San Maurizio", è spirato in mattinata.

Dalle prime informazioni si può dire che l'anziano e la "gazzella" stavano proseguendo entrambi nella stessa direzione. Giunti all'altezza del Bar Firenze, è avvenuto lo scontro. L'uomo è caduto nella corsia di sinistra: dovrebbe aver sbattuto contro il lato destro della pattuglia, che in quel momento pare transitasse regolarmente.

