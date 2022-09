Schianto in moto, dolore a Bolzano per la scomparsa di Jozef Mohoric

BOLZANO. Grande impressione e dolore ha suscitato a Bolzano la tragica scomparsa di Jozef Mohoric, 49 anni, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale ieri in Trentino, alle 13.30 sulla statale 612 della val di Cembra, all'altezza del bivio per Grumes.

Nello schianto è morto anche il ventenne trentino Patrick Amort, alla guida di una Fiat Panda vecchio modello alimentata a gpl, entrata in collisione con l'Aprilia Tuono da 175 cavalli condotta da Mohoric.

Non è stato facile per i carabinieri raggiungere la moglie di Mohoric per darle la terribile notizia che successivamente ha raggiunto via via gli amici e tutti i dipendenti della Gasser Iveco, dove la vittima lavorava da circa 15 anni. Una persona affidabile e coscienziosa, che aveva deciso di frequentare diversi corsi di guida sicura presso il Safety Park.

