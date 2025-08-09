Le ultime
Schianto in sella all’amata motocicletta: morto Gioele Sacchet di Bolzano

Il 33enne era un grande appassionato di due ruote. Era noto anche per essere stato rappresentante della Lega nel consiglio di circoscrizione Europa-Novacella

L'INCIDENTE Caduta fatale sulla strada per Meltina

TERLANO. Si chiamava Gioele Sacchet, 33 anni, di Bolzano, la vittima del tragico incidente in moto avvenuto oggi, sabato 9 agosto, lungo la LS 98 al chilometro 3 in direzione Meltina.

Sacchet, titolare di una impresa di disinfestazioni e sanificazioni di Bolzano e creator digitale, era un grande appassionato di motori. Aveva studiato all’istituto Battisti di Bolzano e in passato si era impegnato anche in politica, come rappresentante della Lega nel consiglio di circoscrizione Europa-Novacella.

L’incidente, avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, si è verificato alle 15.40. Sul posto sono intervenuti il medico di emergenza, la Croce Bianca, i vigili del fuoco volontari di Terlano e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Nonostante i soccorsi, per Sacchet non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul luogo dello schianto.

