Scomparso don Sergio Viola, anima della parrocchia Regina Pacis a Bolzano

BOLZANO. E’ scomparso mercoledì 9 dicembre, a 91 anni, don Sergio Viola, trentino di origine ma per quasi tutta la sua vita operante nella diocesi di Bolzano-Bressanone.

Nato a Cavedago, in Val di Non, venne ordinato a Trento nel 1954. Fu inizialmente vicario parrocchiale a Mori (1954-1956), e poi iniziò il suo servizio nella Bassa Atesina operando nella parrocchia bolzanina di San Giovanni Bosco (1956-19612) e quindi come catechista nella parrocchia di Regina Pacis (1961-1996), sempre nel capoluogo sudtirolese.

Dal 1996 risiedeva a Cavedago, dove operava come collaboratore pastorale per il suo paese natale ed anche per Spormaggiore.

Il funerale sarà celebrato sabato 12 dicembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Cavedago; successivamente una liturgia in suffragio sarà celebrata anche a Bolzano nella parrocchia di Regina Pacis.