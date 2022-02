Scontro fra due auto a Castelrotto: grave un’80enne

BOLZANO. Incidente stradale con due veicoli coinvolti sulla strada provinciale nella frazione oggi, 3 febbraio.

I vigili del fuoco intervenuti hanno operato per estrarre una persona dalle lamiere dell’abitacolo con l’ausilio dell‘attrezzatura idraulica e consegnarla al soccorso sanitario.

La ferita è una donna di 80 anni. Le sue condizioni sono gravi.

I pompieri sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale - in intervento con i colleghi di Siusi assieme Croce Bianca, elisoccorso e forze dell'ordine. (Foto: VVF Castelrotto)