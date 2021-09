Scontro tra bici a Bolzano, la vittima è un bolzanino di 62 anni

BOLZANO. E’ un bolzanino il ciclista morto oggi pomeriggio, mercoledì 15 settembre, in uno scontro con un'altra bicicletta in piazza Verdi.

Si chiamava Stefano Bilato e aveva 62 anni.

Uno scontro improvviso che ha gettato nello sgomento quanti passavano nella zona in quei drammatici momenti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Incidente mortale in bici a Bolzano: il luogo della tragedia Un incidente mortale in bicicletta si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, in via Verdi a Bolzano. Nelle immagini, la polizia municipale impegnata nei rilievi per riscostruire la dinamica di questa terribile tragedia

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 16 sul versante della piazza che porta verso ponte Loreto.

Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani, la croce bianca e croce rossa con il medico d'urgenza che però non ha potuto salvare la vita dell'uomo. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.